Auxílio Brasil: não haverá pagamento de parcela hoje, 24 de dezembro

Não haverá pagamento do Auxílio Brasil hoje, sexta-feira, 24 de dezembro (24/12). Os depósitos referentes à última parcela do ano chegaram ao fim nessa quinta-feira, 23. As datas de pagamento seguem o modelo do antigo Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos dez últimos dias úteis do mês. Em dezembro, em função do feriado de Natal, houve uma antecipação em uma semana em relação ao calendário regular.

Para 2022, o Governo Federal ainda não liberou o calendário de pagamentos, mas o sistema deve continuar seguindo o mesmo modelo de dez últimos dias úteis, organizado a partir do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiados.

Auxílio Brasil: 14,5 milhões de famílias beneficiadas

Dados do Ministério da Cidadania mostraram que 14,5 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica foram beneficiadas pelo Auxílio Brasil em novembro, primeiro mês de funcionamento do benefício.

Podem receber as parcelas do Auxílio Brasil as famílias com renda per capita de até R$ 100, consideradas em situação de extrema pobreza, e aquelas com renda per capita de até R$ 200, consideradas em condição de pobreza.

O benefício deveria ser de, no mínimo, R$ 400 por família. Porém, no primeiro mês o pagamento foi ainda de R$ 217, em média. O valor integral das parcelas começou a ser pago neste mês de dezembro. Junto ao auxílio emergencial, o governo federal dedicou R$ 453 bilhões entre 2020 e 2021 para o âmbito de benefícios sociais.

Com o projeto de lei orçamentária de 2022, aprovado na última terça, 21, o teto para gastos sociais foi aumentado. Com isso, estão previstos R$ 89 bilhões para serem gastos com o Auxílio Brasil no próximo ano, além de inclusão de novas famílias, alcançando o número de 17 milhões de beneficiados.

Com informações de Agência Brasil



