ITA suspende temporariamente todas as suas operações aéreas

De Fortaleza, a empresa ofertava voos para São Paulo (SP), Natal (RN) e Rio de Janeiro (RJ). A companhia orienta que os passageiros com viagens programadas para os próximos dias entrem em contato pelos canais de atendimento ao cliente



O Grupo Itapemirim anunciou nesta sexta-feira, 17, que suspendeu, por iniciativa própria, temporariamente as operações de sua companhia aérea, a ITA, para uma reestruturação interna. No Ceará, a empresa, que começou a operar em agosto deste ano, oferecia voos conectando Fortaleza a São Paulo, Natal (RN) e Rio de Janeiro (RJ). A companhia orienta que os passageiros com viagens programadas para os próximos dias entrem em contato pelo e-mail:[email protected]



Em comunicado à imprensa, a empresa informa que a decisão foi tomada por necessidade de ajustes operacionais e que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) já foi informada.

"A ITA lamenta os transtornos causados e afirma que irá continuar prestando toda assistência aos passageiros impactados, conforme prevê a resolução 400 da ANAC. A companhia irá dedicar o máximo esforço para, em breve, retomar seus voos"

Sobre o assunto ITA amplia voos para Fortaleza e mais seis cidades

Aérea ITA recebe mais queixas por atraso de pagamentos

Entra em operação quinta aeronave da Itapemirim. Rota São Paulo-Porto Alegre

Grupo Itapemirim lança a ITA Bank, fintech de conta digital gratuita

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Grupo Itapemirim informa também que essa decisão não afeta a prestação de serviço do transporte rodoviário, por meio da Viação Itapemirim, cujas operações seguem normalmente.





Tags