Grupo Itapemirim lança a ITA Bank, fintech de conta digital gratuita

17:14 | Out. 06, 2021

Grupo Itapemirim lançou uma fintech com diversos serviços financeiros com o intuito de ajudar seus clientes na compra de passagens aéreas e rodoviárias. Chamada de ITA Bank, a fintech oferece uma conta digital gratuita com serviços como Pix, transferências e pagamentos, além da possibilidade de contratação de crédito, seguros e consórcios.

“O ITA Bank nasce com a missão de viabilizar o sonho de viagem de qualquer brasileiro que, muitas vezes, não tem acesso a crédito e nem economias para comprar uma passagem”, destaca, em nota, o presidente do Grupo Itapemirim, Sidnei Piva. “Com o ITA Bank, o nosso cliente vai poder financiar uma passagem e adequar a parcela ideal para o seu bolso”, completa.

O ITA Bank funcionará como um integrador de diversos players do mercado financeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre eles estão:

BTG, banco custodiante da conta digital ITA Bank;



AFINZ, banco parceiro para adquirência e cartão de crédito;



Jeitto, responsável em analisar e prover o microcrédito aos clientes.

“Assim como a ITA e a Viação Itapemirim têm os seus próprios produtos e diferenciais em relação a concorrência, o ITA Bank também nasce com a missão de desburocratizar a vida financeira de seus clientes e democratizar o Turismo”, explica, em nota, Carlos Ogata, diretor-executivo do ITA Bank e idealizador do projeto desde a sua concepção, em 2019.

Segundo ele, novos serviços como recarga de celular, seguros (auto, residencial e de saúde), títulos de capitalização, investimentos e compra e vendas de moedas digitais deverão ser disponibilizados em breve.

Serviço

Para ter acesso à fintech, o usuário precisa baixar o Super App Itapemirim, que além do ITA Bank, também permitirá que o cliente seja redirecionado para os sites das duas outras empresas do grupo - ITA Transportes Aéreos e Viação Itapemirim - e também para o ITA Clube, o programa de vantagens do Grupo Itapemirim que será lançado em breve.

O Super App já está disponível na App Store e Google Play.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags