Entra em operação quinta aeronave da Itapemirim. Rota São Paulo-Porto Alegre

A Itapemirim Transportes Aéreos (ITA) colocou em operação nesta quarta-feira, 1º, sua quinta aeronave. O novo Airbus A320 da companhia fez sua estreia na manhã de hoje, às 6 hora, com voo saindo do aeroporto de Guarulhos (SP) com destino a Porto Alegre (RS).

Os Airbus A320 da ITA têm capacidade para transportar 162 passageiros. São 18 assentos a menos em relação à configuração máxima do modelo. "As aeronaves da ITA foram customizadas e reconfiguradas para possibilitar mais espaço entre as poltronas. Assim, todas as fileiras de assentos estão dentro dos padrões da categoria A do selo ANAC de conforto", traz ainda comunicado da empresa.

Curiosidade. A aeronave, que realizou o voo 5616 desta quarta, tem como matrícula PS-TCS, uma homenagem ao vice-presidente de Novos Negócios do Grupo Itapemirim, Tiago da Cruz Senna.

Com a entrada em operação da quinta aeronave, a ITA pretende ampliar a quantidade de frequências e destinos atendidos. A empresa já está atuando nos aeroportos de São Paulo-Guarulhos (SP), Brasília (DF), Belo Horizonte-Confins (MG), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Maceió (AL), Natal (RN), Recife (PE), Rio de Janeiro-Galeão (RJ), Porto Alegre (RS), Porto Seguro (BA), Salvador (BA) e Curitiba (PR).

Em meados de agosto, a ITA já havia anunciado oito novas frequências no Brasil. Destas, sete para o Nordeste. Fortaleza, que tinha apenas a rota para São Paulo (SP), com escala em Natal (RN), passou a contar, a partir do dia 16 de agosto, com voos diretos para Natal (RN) e também para o Rio de Janeiro (RJ).

Dentre seus diferenciais, a companhia, que entrou no mercado no dia 1º de julho, oferece despacho gratuito de bagagem para todas as classes tarifárias e marcação de assento sem custo adicional. Quando possível (por conta da pandemia), os passageiros também têm à disposição serviço de bordo diferenciado.

Todos os voos estão disponíveis para venda no site da ITA, Call Center (0800 723 2121) e em agências de viagens.

A nova companhia

Criada pelo grupo de transporte rodoviário Itapemirim, a ITA começou a voar em julho, com quatro meses de atraso em relação ao cronograma inicialmente anunciado. De acordo com a empresa, a pandemia de Covid-19 retardou o envio de aeronaves que estavam no exterior para o Brasil.

Apesar de o grupo Itapemirim estar em recuperação judicial, a ITA não faz parte do processo. A criação e a operação da companhia aérea, no entanto, já consumiram R$ 42,5 milhões do grupo, de acordo com um documento publicado pela empresa que acompanha o processo de recuperação judicial, a EXM Partners.

