TIM informa que tem infraestrutura para 5G em Fortaleza assim que Anatel liberar espectro

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

O prazo do Governo Federal para a chegada do 5G nas capitais é em julho de 2022

A operadora de telefonia TIM tem infraestrutura para liberar o 5G em Fortaleza e nas capitais do Nordeste assim que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) liberar o espectro para que a cobertura da tecnologia seja possível.

"Estamos prontos para antecipar assim que liberado o espectro", frisa Homero Salum, gerente de engenharia da TIM Brasil, em coletiva da empresa, nesta terça-feira, 14

O prazo do Governo Federal para a chegada do 5G nas capitais é em julho de 2022. Mas a empresa prospecta que esteja atuando antes da data.

"TIM tem um olhar especial para o Nordeste e vai continuar com o 5G. Nas capitais, estamos trabalhando forte na infraestrutura e assim que tiver a liberação de espectro vai estar com estrutura pronta para liberar o 5G", detalha Homero.

Sobre Fortaleza, ele confirma que a Lei Geral das Antenas é uma vantagem competitiva para a cidade frente a outras capitais.

Atualmente, apenas sete das 27 capitais brasileiras estão totalmente preparadas para a nova tecnologia de comunicações, de acordo com o Conexis Brasil Digital, entidade que reúne as principais operadoras que atuam no País.

A avaliação do Conexis usa como referência a lei municipal de antenas de cada capital e o grau de aderência aos dispositivos da legislação federal sobre o tema - a Lei Geral de Antenas (LGA), de 2015.

Esse texto traz uma série de regras que facilitam a instalação de antenas, que hoje possuem o tamanho de caixas de sapato. Outro critério usado pela entidade é o processo de liberação de antenas em cada municípios e o tempo de análise e liberação após o pedido das companhias.

A necessidade de antenas para o 5G é bem maior do que para frequências como o 2G, 3G e 4G, e, embora a competência sobre a instalação de antenas seja da União, muitos municípios avançam sobre o tema ao impor restrições a esse tipo de equipamento por meio de leis sobre uso e ocupação do solo.

O resultado disso é a queda na qualidade dos serviços e sinais intermitentes, já que as antenas são cruciais para uma internet de qualidade e estável.

Com isso, as capitais mais preparadas para o 5G são Boa Vista, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Palmas, Porto Alegre e Porto Velho.

Isso porque, nestas cidades, a lei não impõe condicionamentos que afetem a topologia das redes e a qualidade ou impõe vedações para a prestação do serviço de telecomunicações. Estas localidades tampouco estabelecem limites de exposição humana à radiação não ionizante - uma competência da Anatel - ou licenciamento para miniantenas, nem cobram taxas por direito de passagem. (Com Agência Estado)

