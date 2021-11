Anatel passa a reportar tecnologia 5G e registra alta de 14,68% no Ceará

A informação sobre os números do serviço móvel no Brasil é o começo do registro da tecnologia, mas que ainda utiliza frequências do 4G para ofertar uma internet mais rápida

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) voltou a informar dados de acesso do mercado de telefonia com números referentes a agosto e setembro após um período com dificuldades técnicas. A grande novidade do serviço é o começo do registro da tecnologia móvel 5G DSS.

Mostra portanto que o Ceará cresceu 14,68% em acesso ao sistema, passando de 8.440 registros em agosto deste ano para 9.679 em setembro.

Porém, o levantamento deixa explícito que os dados sobre 5G se referem ao uso de espectro compartilhado dinamicamente (DSS) reutilizando frequências do 4G. Ou seja, ainda não é a tecnologia considerada pura.

A operadora de telefonia TIM foi a única a registrar acessos na categoria apesar de empresas como Claro e Vivo também disponibilizarem o serviço em algumas capitais brasileiras.

A Anatel publica mensalmente os dados relativos aos principais serviços de telecomunicações no Brasil. As informações mostram a situação dos números de acessos de assinantes dos serviços de banda larga e telefonia fixa, telefonia móvel e TV por assinatura.

O 5G DSS é uma tecnologia lançada pelas empresas de telefonia no Brasil e ao redor do mundo para superar a velocidade do 4G, mas sem ser de fato o 5G utilizado em diversos países. A tecnologia 5G ainda não foi ativada comercialmente pelas empresas brasileiras após o leilão feito pela Anatel entre os dias 4 e 5 de novembro.

A maior parte da base brasileira continua sendo o 4G, que agora é responsável por 77,75% de todo o mercado móvel. São 3,53 pontos percentuais de crescimento comparado a dezembro. No total, a tecnologia somou 193,804 milhões de acessos, um aumento de 1,14% em setembro.

A tecnologia 2G voltou a cair (0,47%) após apresentar aumento em agosto, totalizando 26,719 milhões de acessos. O 3G apresentou a maior queda desde janeiro, com 1,010 milhão de desligamentos, um recuo de 3,40%. Ao final de setembro, a tecnologia somava 28,728 milhões de acessos.

