Servidores do Ceará recebem amanhã, 10, segunda parcela do 13º salário de 2021

Pagamento do décimo terceiro beneficiará 181.400 servidores ativos e inativos do Ceará injetando R$ 500 milhões na economia local

A segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos do Estado será paga no amanhã, sexta-feira, 10 de dezembro. A liberação representa montante R$ 500 milhões a mais na folha de pagamento do mês de dezembro. Data foi revelada ainda em novembro, pelo governador do Estado, Camilo Santana (PT).

Pagamento do décimo terceiro beneficiará 181.400 servidores ativos e inativos e será um fôlego a mais no processo de retomada econômica do Estado. Além disso, o pagamento do salário dos servidores referentes ao último mês do ano será antecipado da primeira semana de janeiro de 2022 para o fim de dezembro deste ano.

Com a medida, somando a folha de pagamento dos dois últimos meses do ano e o pagamento da segunda parcela do 13º dos servidores públicos, o governo estadual aplicará cerca de R$ 2,5 bilhões na economia cearense neste mês.

13º salário de 2021 para servidores públicos de Fortaleza

Na Capital, cerca de 54 mil servidores públicos municipais de Fortaleza ativos e inativos receberão a segunda parcela do décimo terceiro salário já na próxima semana. Os depósitos estão previstos para ocorrerem na quarta-feira, dia 15 de dezembro.

O montante liberado no pagamento do benefício será de R$ 37,4 milhões. O pagamento da segunda parcela do abono natalino será antecipado em 5 dias em Fortaleza como forma de impulsionar a economia da Cidade. Ao todo, o décimo será pago para 37.400 servidores públicos ativos em Fortaleza e 17 mil inativos.

