BNB oferece desconto de até 90% em tarifa

O Banco do Nordeste (BNB) oferece até o próximo dia 30 deste mês desconto de até 90% nas tarifas de contratação de capital de giro. Clientes pessoa física e jurídica também ganharam mais prazo e juros menores na campanha alusiva à Black Friday.

Para cliente pessoa jurídica, as ofertas contemplam as operações para Micro e Pequenas Empresas (MPE) realizadas até o próximo dia 30 de novembro, que terão taxas de juros a partir de 0,55% ao mês e descontos de 90% na tarifa de contratação de capital de giro.

Crediamigo



O programa de microcrédito também está oferecendo vantagens no período de descontos. Os grupos que aproveitarem os recursos do programa, até o dia 31 de dezembro deste ano, para impulsionar seus negócios, terão 60 dias para começar a pagar as parcelas.

O prazo que está sendo oferecido é o dobro do período normal. A oferta é válida para todas as linhas de crédito, exceto Crediamigo Delas, que já possui carência de até 90 dias.

Além disso, a promoção também está oferecendo formação completa sobre empreendedorismo inovador, com oito cursos ministrados pelo Sebrae.

