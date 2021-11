Enel oferece desconto de 50% e parcelamento em 12 vezes para renegociação de dívidas

Os consumidores que tiverem dívidas com a distribuidora de energia elétrica Enel poderão ter até 50% de desconto e parcelamento em até 12 vezes em campanha de renegociação de débitos da empresa. A ação "Quita Fácil" ocorre até o dia 31 de dezembro e permite ainda a redução de juros sobre o valor devido e ocorrerá de forma virtual e presencial.

Quem tem direito aos descontos na dívida com a Enel?

Ação é válida todos os tipos de clientes da Enel, incluindo comércios, indústrias, residências e propriedades rurais. As condições especiais de renegociação são aplicadas em toda área de abrangência da empresa, cobrindo os estados do Ceará, Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo.

Como funciona o desconto na dívida com a Enel?

Os clientes com débitos vencidos há mais de 180 dias poderão ter desconto de 50% sobre a dívida total com a possibilidade de parcelamento do valor devido em até seis vezes. Nesta negociação será aplicado 1% de juros de financiamento. Além disso, a primeira parcela deverá corresponder a no mínimo 10% do débito total.

Para os clientes com dívidas vencidas há menos de 180 dias, não há a opção de desconto no valor total do débito, contudo, será oferecido possibilidade de parcelamento em 12 vezes sem juros. Nesses casos, a primeira parcela também deverá ter valor mínimo de 10% da dívida total.

Além disso, para aqueles com dívidas vencidas a menos de 180 dias, para ter direito ao parcelamento é necessário:

Possuir, no mínimo três contas vencidas ou estar com o fornecimento suspenso.



Não possuir mais de duas negociações de parcelamento nos últimos 12 meses.

Como renegociar dívida com a Enel?

A campanha "Quita Fácil" já está em operação e terá validade até o último dia de 2021. Os interessados devem procurar a central de atendimento da Enel pelo número 0800 28 50 196 para mais informações. As negociações poderão ser feitas ainda presencialmente nas agências de atendimento da Enel

Aqueles com dívidas vencidas há menos de 180 dias poderão renegociar os débitos pela central de atendimento, pelo portal de negociação de débitos da companhia ou ainda pelo aplicativo para celular da Enel no estado do consumidor.

No Ceará, 104 pontos de atendimento presencial funcionarão em regime especial no dia 4 de dezembro, sábado, como uma forma de amparar os clientes que preferem a negociação presencial, mas não podem se deslocar até aos pontos de atendimento durante a semana. A lista completa dos pontos de atendimento que funcionarão no sábado e mais informações podem ser consultadas no site da Enel Ceará

