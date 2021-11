Com usina solar no Ceará, Brasil supera 180 gigawatts de capacidade para gerar energia

Articulista quinzenal do O POVO

Do total de empreendimentos de geração em operação, 82,73% são movidos por fontes renováveis, segundo a Aneel

Após a entrada em operação comercial do complexo de usinas Alex, em Tabuleiro do Norte, interior do Ceará, o Brasil superou a marca de 180 gigawatts (GW) de potência instalada para geração de energia elétrica. Para se ter ideia, 1 GW é capaz de suprir mais de 1,5 milhão de habitantes.

O complexo fotovoltaico tem capacidade de 278,3 megawatts (MW) e entrou na operação comercial no último sábado, 30 de outubro. No mesmo dia, duas unidades geradoras de usinas eólicas foram liberadas também, somando 8,4 MW.

Os despachos de liberação foram publicados nesta quarta-feira, 3 de novembro, no Diário Oficial da União.

E conforme dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a matriz solar teve outro patamar alcançado nos últimos dias: superou os 4 GW de potência instalada em usinas de geração centralizada no País.

Ainda segundo a Aneel, somados aos 7,3 GW de potência instalada de geração distribuída, a fonte solar alcançou 11,3 GW de potência instalada.

Já do total de empreendimentos de geração em operação, 82,73% são movidos por fontes renováveis, sendo mais de 60% a partir de centrais geradoras hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas e usinas hidrelétricas. Outros 10,98% são provenientes de usinas eólicas.



