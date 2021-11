Supermercado está no último dia de promoções e sorteio da Black Friday; saiba como participar

Com cinco dias de promoções, Black Friday do Assaí Atacadista chega ao fim, também com último dia de sorteio com compras 100% pagas no valor de até R$ 1 MIL

Durante essa semana, de 22 a 26 de novembro, as lojas do Assaí Atacadista promoveram, em sua 5ª edição consecutiva, a Black Assaí. Neste ano, com compras de clientes 100% pagas, até o limite de R$ 1.000,00, além de ofertas em todas as lojas.

Saiba como aproveitar o último dia de sorteio

Para concorrer, o cliente precisa fazer compras acima de R$ 100 em qualquer unidade Assaí e informar o CPF ou CNPJ no momento de passar as suas compras. Os vencedores são premiados por meio de sorteio digital, feito na hora, e serão comunicados instantaneamente através de uma mensagem automática na tela do caixa.

Em caso de valores acima de R$ 1 mil, o cliente precisará pagar somente o valor excedente por meio de qualquer forma de pagamento aceita nas lojas (cartões de crédito e débito das principais bandeiras, dinheiro, Vale-Alimentação, QR Code PicPay e Pix).

Confira abaixo algumas ofertas, válidas apenas nesta sexta-feira (26)

Farinha de trigo Tipo 1 Dona Maria 1 kg – R$ 3,49



Café Santa Clara Clássico – pacote 250g a vácuo ou almofada – R$ 5,99



Macarrão Instantâneo Nissin Lámen vários sabores – R$ 1,25 cada



Vodka Nacional SKYY 980 ml – R$ 32,90



Frango congelado Sadia kg – R$ 7,99



Pão de Queijo Tradicional Beni 800g – R$ 4,99



Espremedor Turbo 220V Mondial – R$ 59,80 cada ou 4x de R$ 14,95 s/ juros

Cashback

Os clientes que fizerem o cartão Novo Passaí na mesma semana ganham um crédito especial no valor de R$ 15 em sua fatura. Para receber o benefício, é só realizar uma compra de qualquer valor em até 30 dias após a emissão do cartão.

O Passaí é bandeira exclusiva do Assaí Atacadista e permite aos clientes pagarem o valor de atacado mesmo na compra de uma única unidade dos produtos.

As informações de lojas participantes com os endereços e horários de funcionamento e as ofertas para a Black Assaí estão disponíveis no site www.assai.com.br.

