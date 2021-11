Vendas da Black Friday permanecem estáveis ante 2020 nas primeiras horas do dia

Um levantamento realizado pela Neotrust mostra que até 7 horas desta sexta-feira, 26, o número total de compras da Black Friday via e-commerce chegou a 2.935.941 pedidos, o que representa um número estável em relação ao mesmo período de vendas do ano anterior. Ao todo, o valor faturado soma R$ 1,843 bilhão, também em linha com o comparativo anual.

O tíquete médio nacional das compras é de R$ 627,75, 3% superior a 2020. Os dados consideram vendas realizadas em todo o País.

O levantamento mostra que a região que mais consome durante a Black Friday deste ano é a Sudeste, com R$ 1,029 bilhão, seguida pelo Nordeste, com R$ 343,898 milhões e, em terceiro lugar, o Sul, com R$ 275,761 milhões. O Centro-Oeste totaliza R$ 137,423 milhões e o Norte, R$ 56,029 milhões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As mulheres respondem por 57% dos pedidos e a faixa etária que mais consome (34,72%) é entre 26 e 35 anos, seguida pelos consumidores entre 36 e 50 anos (33,57%). Na sequência vêm os compradores de até 25 anos (17,31%). Os brasileiros com mais de 51 anos ocupam a menor porcentagem de compras on-line, representando 14,40% dos pedidos.

As cinco categorias com mais pedidos são, nessa ordem, Moda e Acessórios; Beleza e Perfumaria; Alimentos e Bebidas, Telefonia e Eletroportáteis. "Destacamos que é a primeira vez que o segmento de Alimentos e Bebidas figura entre o top cinco em termos de pedidos", afirma a head de Inteligência na Neotrust, Paulina Gonçalves Dias.

De acordo com a ClearSale, parceira do T.Group na ação, foram evitadas fraudes que somam R$ 36,531 milhões até o momento. Segundo a Neotrust, o valor foi revisado e por isso foi inferior aos R$ 40,458 milhões informados na quinta-feira.

"O volume de compras na madrugada não começou tão bem, mas o que temos de positivo é que o faturamento começou a crescer nas últimas horas. Entre 6h e 7h da manhã vimos um crescimento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado", afirma Dias.

Os resultados da Black Friday 2021 são monitorados pelo site Hora a Hora, iniciativa da Neotrust - uma das quatro unidades de negócio do T.Group, com patrocínio do Cartão Elo.

Tags