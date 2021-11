Ceará tem 12.288 empresas em 84 aglomerados produtivos, aponta levantamento

Os dados, conforme mostra o sistema, são com base em 2019, período pré-pandemia, e apontam que no Estado os 84 aglomerados produtivos se espalham por 101 dos 184 municípios cearenses

Ceará tem 12.288 empresas, em 84 aglomerados produtivos, que geram 105.314 empregos com vínculos formais, segundo plataforma, ainda em desenvolvimento, lançada pelo Governo do Estado.



A ferramenta BI (business intelligence) foi divulgada na quinta-feira, 25, e está disponível no site da Agência de Desenvolvimento do Estado (Adece) para consulta e faz parte da política de desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) do Ceará, vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet).

Pela plataforma, é possível visualizar o número de empresas por município, a quantidade de vínculos empregatícios formais, o quociente locacional (concentração de trabalhadores) e a participação relativa no Ceará.

Os dados, conforme mostra o sistema, são com base em 2019, período pré-pandemia, e apontam que no Estado os 84 aglomerados produtivos se espalham por 101 dos 184 municípios cearenses.

