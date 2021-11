Copo Stanley na Black Friday 2021: há lojas com promoção? Veja ofertas

O Copo Stanley já foi motivo de memes, brincadeiras, provocações e até mesmo briga desde seu boom no começo de 2020. O item é apresentado em diferentes modelos e preços, todos com a mesma função: manter líquidos gelados por horas. Por sua tecnologia - e popularidade -, o preço do produto pode ser desfavorável para algumas pessoas. A Black Friday 2021, que acontece nesta sexta-feira, 26 de novembro (26/11) pode ser o momento certo para adquirir um modelo do item.

A própria empresa responsável pelos copos organiza no dia 26, dia oficial da Black Friday, o evento similar “Stanley Day”, que promete preços mais acessíveis para os produtos da marca. Além disso, os copos podem ser adquiridos em ofertas de Black Friday em outras lojas do mercado. O POVO separou algumas lojas com promoções do Copo Stanley; confira abaixo.



Sobre o assunto Black Friday 2021: Promoções de shoppings do Ceará dão até 90% de desconto

Antes de fechar, hipermercado faz última Black Friday com queima de estoque

Apesar da insegurança, 70% diz que vai comprar pela internet na Black Friday

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Copo Stanley na Black Friday 2021: há lojas com promoção?

Para realizar a apresentação de preços do Copo Stanley nos sites de diferentes lojas, foi utilizado como parâmetro o modelo mais básico da marca, de 473 mililitros. Disponível em cinco cores, o produto custa R$ 149 na loja oficial da Stanley. Veja abaixo as ofertas em outros sete anunciantes - e se há promoção de Black Friday para o item:



Amazon: R$ 151,78 (sem promoção de Black Friday)



Americanas: R$ 199,90 (sem promoção de Black Friday)



Casas Bahia: R$ 127,42 (15% de desconto em pagamento à vista)



Extra: R$ 149 (sem promoção de Black Friday)



Magazine Luiza: R$ 149,01 (apenas para pagamento à vista)



Ponto: R$ 127,42 (15% de desconto em pagamento à vista)



Shoptime: R$ 185,90 (sem promoção de Black Friday)



Tags