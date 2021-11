Com encerramento das operações, Extra Hiper faz queima de estoque em Fortaleza

Todas as mais de 100 unidades da rede no Brasil estão com descontos em categorias como Eletro, Bazar e Têxtil

Prestes a encerrar as operações do formato hipermercado do Extra, cinco lojas de Fortaleza e todas as mais de 100 unidades da rede no País entram em queima de estoque.

Segundo a empresa, as categorias de Eletro, Bazar e Têxtil já estão com 50% de desconto. Na Capital, a bandeira Extra Hiper fica no Montese, Mister Hull, Parangaba, Iguatemi e Aguanambi.

Na categoria eletro, para compras acima de R$ 500, o parcelamento pode ser em até 30 vezes sem juros nos Cartões Extra.

Esses itens serão liquidados de forma gradual até a total desmobilização das unidades e, por este motivo, é importante que os clientes se programarem para visitarem as lojas e identificarem os produtos que estão disponíveis.

Já marca Extra continuará atendendo nacionalmente por meio dos mais de 300 pontos de vendas das redes Mercado Extra e Mini Extra, além do e-commerce ClubeExtra.com.br e do app Clube Extra.

