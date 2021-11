13º salário vai injetar R$ 5,7 bilhões na economia do Ceará

O valor representa 3% do Produto interno Bruto do Estado, segundo levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese)

O pagamento do 13º salário vai injetar cerca de R$ 5,7 bilhões na economia do Ceará até o fim deste ano. O montante representa 2,23% do total do Brasil e 16,8% do Nordeste, além de 3% do Produto interno Bruto do Estado.

Sobre o assunto 13º salário: segunda parcela será paga a servidores de Fortaleza no dia 15 de dezembro

13º salário: saiba as datas de pagamento da primeira e segunda parcelas

Pagamento do 13º salário deve injetar R$ 233 bi na economia, diz Dieese

Os dados são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e apontam que a média de valor por pessoa é estimada em R$ 1.840,78.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo os cálculos, 2,8 milhões de pessoas devem receber o 13º no Ceará, o equivalente a 3,47% do total que terá acesso ao benefício no Brasil. Neste cenário, empregados do mercado formal, celetistas ou estatutários, representam 54,71%.

Tags