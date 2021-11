13º salário: segunda parcela será paga a servidores de Fortaleza no dia 15 de dezembro

O montante liberado no pagamento do benefício será de R$ 37,4 milhões

Cerca de 54 mil servidores públicos municipais de Fortaleza ativos e inativos receberão a segunda parcela do décimo terceiro salário no dia 15 de dezembro. O montante liberado no pagamento do benefício será de R$ 37,4 milhões. As informações foram reveladas pelo prefeito da capital cearense, José Sarto (PDT), em transmissão ao vivo nas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 10 de novembro.

O pagamento será antecipado em 5 dias como forma de impulsionar a economia da Cidade. Ao todo, o decimo será pago para 37.400 servidores públicos ativos em Fortaleza e 17 mil inativos. "Eu tenho conversado com outros prefeitos de outras capitais e Fortaleza está na frente nas ações de valorização de seus servidores e em perspectivas de desenvolvimento neste fim de ano", destaca Sarto.

