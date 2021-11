Startup cearense abre mais de 100 vagas de emprego

A HubLocal disponibiliza as oportunidades pela aba ‘Trabalhe Conosco’ em seu site, as contratações de início imediato são para a Área Comercial

A HubLocal, startup cearense que trabalha para que empresas tenham maior presença digital com potenciais clientes, abriu diversas vagas de emprego pela aba ‘Trabalhe Conosco’. De todas as oportunidades, as contratações de início imediato são para a área comercial.

Confira algumas das áreas de contratação



No cargo SDR, o profissional deve realizar a prospecção de potenciais leads, identificando os aderentes ao negócio da HubLocal e acompanhar os mesmos até o agendamento e ter curso superior em andamento em Marketing, Administração ou áreas afins. Regime de contratação CLT - 44 horas semanais, com salário de R$ 2.000,00 + Variáveis, Plano de saúde e odontológico, vale alimentação e Bônus por Participação nos Resultados - BPR, além de benefício de saúde mental;

Já para a vaga de Closer, o profissional deve realizar o fechamento de novos negócios com foco nas oportunidades geradas pelos Hunters, Canais e SDRs da empresa, tendo experiência em vendas. O Regime de contratação é CLT, com 44 horas semanais, salário de R$ 2.500,00, Plano de saúde e odontológico, vale alimentação e Bônus por Participação nos Resultados - BPR, além de benefício de saúde mental.

Serviço

A candidatura pode ser feita diretamente no site da companhia, na aba Trabalhe Conosco ou no Linkedin da HubLocal.



