Marca de camisetas promete 40% de desconto na Black Friday

T-shirt in Box aposta no e-commerce para a data e oferece desconto em todas as lojas, físicas ou não, além de frete grátis para todo o Brasil

A T-shirt in Box anunciou descontos de até 40% em todas as suas lojas, físicas ou não, e frete grátis para todo o Brasil na Black Friday. A marca pretende com isso impulsionar as vendas e apostar no e-commerce para o período de descontos.

Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), as vendas online já correspondem a mais de 11% do setor varejista no País e a projeção é que a participação atingirá em novembro a marca recorde de 18,7% das vendas totais do comércio no Brasil.

"A pandemia acelerou uma tendência já esperada. Uma migração ou mudança no modo de fazer compras do brasileiro. Com um clique, você pode ter todos os nossos produtos sem sair do conforto de casa. Sabendo disso, esperamos com a Black Friday ampliar nosso modo de vender e com descontos especiais", pontua a diretora criativa da T-shirt in Box, Rhasnny Roque, por meio de nota.

Para Rhasnny, o setor de vestuário, no qual a marca entra na maior porcentagem de procura, mostra uma oportunidade de aposta e a Black Friday vem com seu apelo de marketing legitimar isso.

"A gente se prepara ao longo de todo ano para essa sexta-feira muito especial. Não só para os varejistas, mas também para o nosso consumidor", finaliza a diretora.

Dicas de como economizar na Black Friday

Se você está de olho nas promoções do Black Friday e não quer cair em ciladas, o programa Dei Valor traz dicas para ajudar na missão de economizar nesta já tradicional data do comércio. Além das informações para não comprar pela metade do dobro na Black Friday, o Dei Valor apresenta o Double Eleven, o grande evento de promoções do comércio eletrônico da China.

O Dei Valor desta quarta-feira, 10 de novembro, traz dicas para você sair na vantagem.

