M. Dias Branco inicia vendas na Amazon

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

A empresa informa que, no terceiro trimestre de 2021, ainda evoluiu na comercialização de produtos em parcerias com a Bees e o Zé Delivery

A cearense M. Dias Branco S. A. Indústria e Comércio de Alimentos (MDIA3) anuncia que passará a vender seus produtos na Amazon, com previsão de início da comercialização ainda neste mês.

Dentre os investimentos em novas parcerias, a empresa divulgou também a evolução de vendas com a Bees, com foco no Rio de Janeiro, mas projeção de implantação em todo o Brasil, além de começo da comercialização das marcas Piraquê e Adria pelo Zé Delivery, em setembro de 2021.

No mercado externo, conforme balanço divulgado pelo Grupo, no terceiro trimestre deste ano (julho a setembro), a M. Dias Branco frisa que lançou 13 novos produtos , sendo nove na categoria de biscoitos.

