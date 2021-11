M. Dias Branco conclui compra de 100% das ações da empresa paranaense Latinex

A gigante cearense do ramo alimentício M. Dias Branco anunciou, em fato relevante nesta quarta-feira, 3, a conclusão do processo de compra de 100% das ações da empresa paranaense Latinex, após pouco mais de cinco semanas do anúncio da aquisição.



Embora não tenham sido informados os valores finais da operação, estima-se que o negócio tenha envolvido cifras da ordem de R$ 272 milhões. Dadas as características da negociação, a compra não necessitou passar por aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

“Com o desfecho dessa fase da operação, a M. Dias Branco reafirma seu compromisso com a criação de valor a longo prazo para seus acionistas, uma vez que esta aquisição reforça a presença da Companhia em healthy food (saudabilidade) e snacks, além de marcar a entrada nos segmentos de temperos, molhos e condimentos”, afirma a empresa no comunicado dirigido ao mercado e à imprensa.

A Latinex tem sede em São José dos Pinhais, Paraná, e atua na indústria de alimentos há dez anos, trabalhando com as marcas Fit Food, Frontera, Smart e Taste&Co. Ao todo, a empresa recém-adquirida possui 120 itens no mix de vendas, dos quais parte é produzida no Brasil e outra é importada.



