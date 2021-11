ONS investiga desligamento que interrompeu 233 MW de cargas da Enel Ceará

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) está investigando as causas do desligamento automático da transformação 230/69 kV da Subestação Pici II, em Fortaleza, no último sábado, dia 30 de outubro, às 5h19, e que provocou a interrupção de 233 MW de cargas da Enel Ceará.

As informações são do Canal Energia. De acordo com o boletim diário, IPDO, do ONS, somente às 05h23min houve a transferência de 32 MW para a SE Fortaleza. O restabelecimento das cargas foi concluído às 05h33min. As causas estão sendo identificadas pelo Operador.

