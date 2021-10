Jericoacoara terá réveillon para 3,5 mil pessoas, com festas durante 7 dias

A vila de Jericoacoara irá receber a primeira edição do Réveillon ViraJeri". Jorge e Mateus e Pedro Sampaio estão entre as atrações do evento

Com o avanço da vacinação, os eventos de Réveillons privados começam a ganhar ritmo no Ceará. Em Jericoacoara, está confirmada a realização do ViraJeri. A festa, que está em sua primeira edição, prevê público de 3.500 pessoas e programação, com várias atrações de destaque nacional, durante sete dias.

Dentre os nomes confirmados para o evento, estão o cantor Thiaguinho, Jorge e Mateus, Grupo Menos é Mais, Banda Eva, Israel e Rodolffo, Dennis DJ, Pedro Sampaio, Matheus Fernandes, Atitude 67, Resenha do Mumu, Cat Dealers e Bruno Be.

O evento acontecerá na Usina de Reciclagem, a 40km do Aeroporto de Jericoacoara e 300km de Fortaleza. Os ingressos custam a partir de R$ 750.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a organização, o evento oferecerá para seus convidados uma programação extra com atividades de bem-estar, diariamente, às 10 horas, na Praia da Malhada. É cobrada uma taxa ambiental no local, válido por 7 dias para entrar na cidade.

Sobre o assunto Prefeitura de Fortaleza estuda autorizar festa de Réveillon com presença de público

Governo do Ceará cria grupo de trabalho para discutir festas de fim de ano

A festa traz algumas iniciativas dos organizadores com o local e seus moradores:

Movimento consciente #virajeri

O projeto da primeira edição do Virajeri idealizou um ciclo de ações de sustentabilidade e impacto social impulsionadas pelo entretenimento consciente.

Em conjunto, as empresas envolvidas na organização e seus patrocinadores, idealizaram um ciclo que desenvolve a comunidade e preserva a natureza.

Pilares:

Preservação da natureza: sustentabilidade;

Retrofit da Usina de Reciclagem: Atualizando suas instalacoes, itens de seguranca e bem estar dos cooperados;

Residuos reciclaveis: Dos eventos serao processados ao vivo in loco, evitando assim o trajeto através de caminhões;

Residuos solidos: Sao encaminhados direto para a CAGEGE (Companhia de agua e esgoto do Ceara);

Desenvolvimento da comunidade: Impacto social e econômico;

Respeito aos moradores: Capacitação de mão de obra local.



Programação

Arena Jeri para 3500 pessoas:

26/12 - Inauguração com Vintage Culture (das 16h às 04h):

Vira Sunset (das 16h às 22h) para 1200 pessoas:

27/12 - Bloco do Spider e Lucas Beat

28/12 - Samba de Santa Clara

29/12 - Matheus Fernandes

30/12 - Resenha do Mumu

02/01 - MENOS É MAIS

Réveillon ViraJeri (das 22h às 06h) para 3500 pessoas:

27/12 - Banda Eva e Israel e Rodolffo

28/12 - Dennis DJ e Marina Diniz

29/12 - Thiaguinho e Barbara Labres

30/12 - Cat Dealers, Bruno Be e Fica Comigo

31/12 - Pedro Sampaio e Atitude 67

02/01 - Jorge e Mateus e Pontifexx

Serviço

Opções de Pacotes com hospedagem, transfer e festas oficiais:

VPL: 11. 97957-6610

@vpl.travel

INJOY: 11.94508-4801

@injoy_travel_experience

Para valores e ingressos, clique aqui.



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags