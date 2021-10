Programa de bonificação do Crediamigo começa hoje (25); veja como acessar

A campanha "Quem indica, amigo é", do Banco do Nordeste, vai conceder bônus de R$ 10 para clientes que indicarem novos usuários ao programa de microcrédito

Começa a valer nesta segunda-feira, 25, a nova campanha de bonificação do Crediamigo, programa de microcrédito do Banco do Nordeste (BNB). Pelas regras do "Quem indica, Crediamigo é!", o cliente que indicar um amigo ao programa vai receber bônus de R$ 10 que é cumulativo e incide sobre os juros da parcela.

Ou seja, quanto mais amigos indicados, menos juros o cliente pagará. A condição para garantir a vantagem é que os amigos indicados não podem ter relacionamento com o Banco do Nordeste ou devem estar há mais de seis meses sem operação ativa com o Crediamigo.

De acordo com o banco, todas as funcionalidades para indicação do amigo e obtenção do bônus com a campanha Quem indica, Crediamigo estão disponíveis no App Crediamigo. No canal, o cliente ativo terá acesso à tela que gera o link com o convite a ser compartilhado aos amigos, potenciais novos clientes. O envio pode ocorrer por WhatsApp, e-mail ou outros aplicativos da preferência do usuário.

Após receber o convite gerado, o microempreendedor interessado em ter acesso ao crédito produtivo e orientado do Crediamigo deverá preencher as informações solicitadas no aplicativo com seus dados.

Com comodidade e suporte cada vez mais digital, o App Crediamigo conta com funcionalidades Pix, assinatura digital, consulta dos empréstimos feitos, parcelas futuras e QR Code nas vendas. Além disso, os usuários têm o WhatsApp Crediamigo (85 9973-0700) como mais um canal para tirar dúvidas

Crediamigo

Em 2021, no Ceará, já foram contratadas mais de R$ 3 bilhões em microcrédito, o que corresponde a 1,1 milhão de operações viabilizadas pelas 133 unidades especializadas no Estado. Segundo o BNB, o Estado é líder em quantidade de clientes ativos do programa na área de atuação do banco e apresenta cerca de 1,9 milhão de potenciais clientes para o segmento.

