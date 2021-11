Startup do Ceará projeta aumento de 93% nas vendas de comida por delivery até o fim do ano

Grupo atua em 75% dos bairros de Fortaleza e também em regiões de Aquiraz e Eusébio e destacam continuidade do fortalecimento do delivery alimentícios no pós pandemia

O Grupo Menu Brands, startup cearense do setor alimentício, projeta um aumento no fluxo de vendas de comidas de 93% no acumulo até o fim deste ano no Ceará. Projeção acompanha a estimativa do relatório Transformação Digital na América Latina 2021, produzido pela empresa Atlantico que prevê uma movimentação de US$ 7,8 bilhões no segmento em toda América Latina.

Com o aquecimento do mercado, tanto com entrega por serviços oferecidos pelos próprios estabelecimentos ou por plataformas terceirizadas como IFood, Rappi e Uber Eats, a foodtech projeta ultrapassar o teto de 600 mil pedidos até o último mês de 2021.

Atualmente a empresa cobre 75% dos bairros de Fortaleza, além de atuar em algumas regiões de Aquiraz e Eusébio, na região metropolitana da Capital. A aposta da marca são investimentos em centros logísticos de entrega e o sistema de "dark kitchens", estruturas onde os pratos são produzidos exclusivamente para entrega.

Para ampliar a cobertura, empresa projeta inaugurar sua primeira unidade com atendimento presencial até o fim do ano. Ao todo, a startup reúne dez marcas de restaurantes com atuação na Grande Fortaleza, entre eles: Delivery Menu, Ginger, Amici’s, Rotisserie, SooDeli, SooVeggie, Zack Smash’s, Típico, Buk Burger n’ Beer e Buoni Slice.

Vagas de emprego

Em geral, as oportunidades de contratações são anunciadas nas mídias sociais da empresa e também ofertadas em parceria com o Sistema Nacional de Empregos (Sine). No entanto, a empresa tem destaca que envio de currículos e também dúvidas sobre processos seletivos podem ser enviados pelo e-mail <[email protected]>

