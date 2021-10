Auxílio emergencial para Bolsa Família acaba amanhã, 29; veja calendário

Confira calendário completo da 7ª parcela do auxílio emergencial 2021 e veja tabela com data de pagamento e saque da última parcela

Depois de dois anos de liberações, os pagamentos do auxílio emergencial acabarão no domingo, 31 de outubro. Os últimos a receberem serão integrantes do público geral nascidos em dezembro. Para inscritos no Bolsa Família o fim do auxílio emergencial ocorrerá amanhã, 29 de outubro, com pagamento daqueles com Números de identificação Social (NIS) com final igual a 0.

Ao todo, desde sua criação ainda em 2020, o auxílio emergencial beneficiou cerca de 15 milhões de inscritos no Bolsa Família no Brasil. O patamar do valor repassado ultrapassa os R$ 93 bilhões de reais apenas para esse público.

LEIA MAIS | Cadastro Único: como se cadastrar para receber o Auxílio Brasil



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na última rodada de pagamento, 9,32 milhões de inscritos no Bolsa Família foram contemplados com a 7ª parcela do auxílio emergencial. Para esse grupo, o valor total da última folha de pagamentos foi de R$ 2,8 bilhões.

Contudo, após o fim do auxílio emergencial de 2021 não haverá mais pagamentos do Bolsa Família. Os depósitos do programa social serão substituídos pelo Auxílio Brasil ainda em novembro conforme Medida Provisória publicada pelo presidente da República Jair Bolsonaro. Porém, o programa ainda não foi lançado oficialmente e enfrenta dificuldades de aprovação no congresso pela falta da verbas.

Fim do auxílio emergencial 2021

Para o público geral, o direito ao saque do valor recebido começará a ser liberado de forma escalonada duas semanas após o pagamento. Para quem recebe o auxílio emergencial por meio do Bolsa Família, porém, o saque é imediato.

Dessa forma, como não há confirmação de que o benefício será prorrogado, o pagamento do benefício se encerrará ainda este mês. Na sequência, a liberação de saque da última parcela do auxílio emergencial ocorrerá entre o dia 1º e dia 19 de novembro.

Sobre o assunto Parlamentares já apresentaram 21 projetos para recriar o auxílio emergencial; conheça cada um deles

O POVO lista abaixo o calendário com as datas de pagamento e saque da 7ª parcela do auxílio emergencial 2021, confira:

Calendário de pagamento da 7ª parcela do auxílio emergencial 2021 para Bolsa Família

NIS com final 1: 18 de outubro

18 de outubro NIS com final 2: 19 de outubro



19 de outubro NIS com final 3: 20 de outubro



20 de outubro NIS com final 4: 21 de outubro



21 de outubro NIS com final 5: 22 de outubro



22 de outubro NIS com final 6: 25 de outubro



25 de outubro NIS com final 7: 26 de outubro



26 de outubro NIS com final 8: 27 de outubro



27 de outubro NIS com final 9: 28 de outubro



28 de outubro NIS com final 0: 29 de outubro



7ª parcela do auxílio emergencial 2021: calendário atualizado de pagamento (depósito em conta) para público geral

Nascidos em janeiro - 20 de outubro

- 20 de outubro Nascidos em fevereiro -21 de outubro

-21 de outubro Nascidos em março - 22 de outubro

- 22 de outubro Nascidos em abril - 23 de outubro

- 23 de outubro Nascidos em maio - 23 de outubro

- 23 de outubro Nascidos em junho - 26 de outubro

- 26 de outubro Nascidos em julho - 27 de outubro

- 27 de outubro Nascidos em agosto - 28 de outubro

- 28 de outubro Nascidos em setembro - 29 de outubro

- 29 de outubro Nascidos em outubro - 30 de outubro

- 30 de outubro Nascidos em novembro - 30 de outubro

- 30 de outubro Nascidos em dezembro - 31 de outubro

Calendário de saque da 7ª parcela do auxílio emergencial 2021

Nascidos em janeiro - 1º de novembro

- 1º de novembro Nascidos em fevereiro - 3 de novembro

- 3 de novembro Nascidos em março - 4 de novembro

- 4 de novembro Nascidos em abril - 5 de novembro

- 5 de novembro Nascidos em maio - 9 de novembro

- 9 de novembro Nascidos em junho - 10 de novembro

- 10 de novembro Nascidos em julho - 11 de novembro

- 11 de novembro Nascidos em agosto - 12 de novembro

- 12 de novembro Nascidos em setembro - 16 de novembro

- 16 de novembro Nascidos em outubro - 17 de novembro

- 17 de novembro Nascidos em novembro - 18 de novembro

- 18 de novembro Nascidos em dezembro - 19 de novembro

Sobre o assunto Bolsonaro confirma Auxílio Brasil em R$ 400 e promete não furar teto de gastos

Governo confirma Auxílio de R$ 400 e promete reajuste de 20% para programa

Governo quer pagar novos valores de Auxílio já em novembro, diz ministro

Auxílio Brasil: veja tudo o que se sabe até o momento sobre o programa

Por auxílio de R$ 400, Guedes fala em 'licença para gastar' fora do teto

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags