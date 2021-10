Prefeitura lança programa de microcrédito para mulheres com aporte de R$ 55 milhões

Jornalista no OPOVO

Objetivo do projeto é financiar negócios liderados por mulheres empreendedoras em Fortaleza

Em cerimônia de lançamento realizada nesta quinta-feira, 21, o prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira (PDT), lançou oficialmente o programa Nossas Guerreiras. O aporte da Prefeitura no projeto é de R$ 55 milhões e o objetivo é financiar iniciativas de negócios liderados por mulheres empreendedoras na Capital.

Ao todo, 17 mil propostas de negócios serão analisados e liberado até R$ 3 mil em recursos em crédito para operacionalização do negócio. Os recursos e análise serão feitos numa parceria entre Prefeitura e Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS).

Esse crédito será num formato de financiamento com carência de seis meses para o início do pagamento e duração de até 30 meses, sem juros ou taxas. Para ter acesso ao benefício, será obrigatório o cumprimento de oito horas de capacitação. A meta é atender 30 mil mulheres.

"Esse microcrédito deve alcançar a periferia da Cidade. É para a periferia que nós estamos dirigindo os recursos da Cidade", enfatizou o prefeito. A solenidade ainda contou com a participação do governador do Ceará, Camilo Santana (PT).

Público-Alvo do Programa

Ser mulher, prioritariamente chefe de família;



Ter no mínimo 18 anos de idade;

Ser hipossuficiente de renda;

Não ter sido beneficiada com recursos em ações de programas ou projetos similares da Prefeitura e

O empreendimento deve estar localizado nos limites de Fortaleza, prioritariamente, em bairros de baixo IDH-b.

