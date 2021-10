Fundador da Pague Menos é uma das personalidades mais influentes na América Latina em 2021

Deusmar Queirós está na lista com 500 nomes, incluindo figuras como Luiza Trajano e Abílio Diniz, do ranking publicado pela Bloomberg Línea

Deusmar Queirós, fundador da Pague Menos, rede do varejo farmacêutico presente nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal, foi considerado uma das personalidades mais influentes da América Latina em 2021, de acordo com o ranking publicado pela Bloomberg Línea, multiplataforma de notícias sobre negócios da América Latina e do Caribe.

O executivo recebeu destaque pelos negócios realizados pela Pague Menos, como a aquisição da Extrafarma, 6ª maior cadeia de farmácias do País, em lojas e vendas, por R$ 700 milhões.

"É muito gratificante fazer parte de uma lista que contempla e, principalmente, reconhece pessoas que fazem a diferença nos setores em que atuam. Em relação à Pague Menos, posso afirmar que sempre trabalharemos para que todas as expectativas sejam superadas, pois acreditamos no potencial das pessoas e da nossa empresa", afirma Deusmar Queirós, por meio de nota.

A rede de Farmácias Pague Menos ocupou o primeiro lugar na categoria “Farmácia” da pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind, publicação do Grupo de Comunicação O POVO, edição 2021-2022. Quando se fala em Farmácia, a Pague Menos segue como a marca mais lembrada pelos cearenses. Neste ano, a rede atingiu seu melhor índice na pesquisa, com citação por 76,2% dos entrevistados, ante 69,5% da pesquisa anterior.



