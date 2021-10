Diretor da rede de farmácias Pague Menos será agraciado com a Medalha Boticário Ferreira

17:45 | Out. 18, 2021

A Medalha Boticário Ferreira será entregue ao diretor da rede de farmácias Pague Menos Mário Queiros nesta quarta-feira, 20, na Câmara Municipal de Fortaleza.

A indicação partiu do vereador Pedro França (Cidadania). “É uma grande alegria pra mim realizar o primeiro evento presencial na Câmara, homenageando um empresário tão importante como o Mário, com a mais alta comenda da Casa”, ressaltou Pedro, em nota.

Ainda de acordo com o parlamentar, a comenda, mais alta honraria da Casa, é um reconhecimento à trajetória de empreendedorismo de Mário Queiros, à frente do grupo de farmácias que nasceu no Ceará e se expandiu para todo o Brasil.

A Medalha Boticário Ferreira, instituída em 1981 pela Câmara Municipal de Fortaleza, tem como objetivo premiar o mérito cívico do cidadão. O nome da medalha vem de Antônio Rodrigues Ferreira (1843-1859), o Boticário Ferreira, político que se destacou por ocasião de sua gestão à frente da Prefeitura de Fortaleza.



Pesquisa Top of Mind

A rede de Farmácias Pague Menos ocupou o primeiro lugar na categoria “Farmácia” da pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind, publicação do Grupo de Comunicação O POVO, edição 2021-2022. Quando se fala em Farmácia, a Pague Menos segue como a marca mais lembrada pelos cearenses. Neste ano, a rede atingiu seu melhor índice na pesquisa, com citação por 76,2% dos entrevistados, ante 69,5% da pesquisa anterior.

