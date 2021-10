Porsche prepara aumento na oferta de carros híbridos no Brasil

Companhia tem crescimento médio de 25% ao ano no País desde 2015 enquanto mercado de veículos premium avançou 9% no ano passado

Com meta de alcançar 40% dos veículos eletrificados (híbridos ou 100% elétricos) até 2025 e 80% deles até 2030, a Porsche mira parcerias para fortalecer a infraestrutura de atendimento aos modelos no Brasil, como as eletrovias. Com parcerias no Sudeste do País, a companhia fala em fortalecer isso no Nordeste, especialmente agora, com a conclusão da Expedição Brasil - evento no qual o Taycan Cross Turismo percorreu cerca de 9 mil quilômetros entre Foz do Iguaçu (PR) e Jericoacoara (CE).

A meta mundial de mudança no portifólio é observada com otimismo no Brasil, uma vez que a adesão a esses modelos tem sido satisfatória, segundo contou Andreas Marquardt, diretor-presidente da Porsche no Brasil. O executivo esteve em Fortaleza para o lançamento oficial da Porsche Center em parceria com o Grupo Newland e comentou a conquista do cliente para essa nova etapa do mercado automotivo.

“Hoje, temos muito sucesso no Brasil com os carros híbridos porque temos duas coisas positivas: o motor a combustão, rápido e esportivo, e o elétrico que ajuda a acelerar ainda mais e, do ponto de vista de consumo, é bem melhor”, afirmou, destacando que os clientes mudaram de ideia sobre o motor elétrico ao notar o potencial do modelo, que, em alguns casos, chega a 100 km em 2 segundos.

Em conversa com clientes na noite desta quarta-feira, em Fortaleza, os executivos da montadora ressaltaram que “o mercado brasileiro premium cresceu em torno de 9% em relação ao ano passado enquanto a marca Porsche cresceu 28% no acumulado até agora, além de ter registrado crescimento na casa de 25% a cada ano desde 2015.”

Os números, segundo ressaltaram, “demonstram o amadurecimento do mercado premium brasileiro como um todo, assim como da região Nordeste”. Sobre expansão, a companhia se mostrou comedida, confirmando a chegada a Salvador (BA) e Goiânia (GO) no próximo ano e admitindo observar o mercado do Norte do País, mas sem incursões ainda.

Taycan e a Expedição Brasil

A montadora tem investido nos novos modelos, especialmente o Taycan Cross Turismo, que encerra uma jornada iniciada em Foz do Iguaçu em Jericoacoara nesta semana. Com autonomia de 400 km, o modelo percorreu os 9 mil km sendo abastecido nas eletrovias do Sudeste e em pontos de recarga nas concessionárias da companhia e em pontos de apoio.

No Nordeste, a Porsche apontou a necessidade de fortalecer presença desses pontos em parcerias com empresas de geração de energia e outras montadoras, especialmente na eletrovia que identificou entre Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará. A passagem por parques eólicos e solares durante a jornada fez com que Marquardt destacasse a necessidade de investir mais em energia renovável em fala aos clientes da concessionária.

Boa adesão no Nordeste

Já Luiz Teixeira, presidente do Grupo Newland, afirmou que o mercado de carros elétricos “não tem mais volta”. “O veículo híbrido já é totalmente uma realidade. As montadoras estão investindo e acredito que o carro puro elétrico chegue mais rápido do que se tinha imaginado”, afirmou, destacando que as parcerias para a construção de pontos de abastecimento são o diferencial para estimular esse nicho.

A principal aposta de chegar a maior quantidade de elétricos é no mercado de luxo, segundo ele, que tem alcançado uma adesão satisfatória no Nordeste. Este é, inclusive, o segmento que impulsiona os resultados do Grupo Newland em 2021 e 2022, de acordo com Teixeira.

“Esse ano, com relação ao ano passado, vamos ter um crescimento bastante razoável. Nosso grupo deve crescer acima de 30%, mas, para o ano que vem, o mercado está projetando um aumento em torno de 10% de oferta”, estimou.



