Volvo lança XC40 Pure Eletric por R$ 389.950,00

Osório (RS) - A Volvo escolheu o Parque Eólico de Osório para apresentar o XC40 Recharge Pure Eletric. Por uma razão: este é o primeiro carro 100% elétrico da montadora de origem sueca. O preço sugerido é eletrizante: R$ 389,9 mil.

Segundo a montadora, os dois primeiros lotes, com 450 unidade ao todos, foram esgotados. Primeiro 300, depois o restante. O lançamento do XC40 Pure Eletric ocorre ao mesmo tempo em que põe à venda nos Estados Unidos e no México.

No primeiro trimestre de 2022 deve desembarcar por cá o C40, um crossover 100% eletrificado. Até 2025, a meta global da montadora é ter ao menos 50% dos veículos 100% elétricos. Mas pode ser antes no Brasil.

No discurso de venda, Design, tecnologia de ponta, segurança, potência e compromisso com o futuro.

“O XC40 Recharge Pure Electric chega para ser um marco para a Volvo Cars. Aqui no Brasil só vendemos veículos híbridos e agora a chegada no modelo elétrico nos coloca em um novo patamar. Esse veículo traz o que temos de melhor em luxo, elegância, sofisticação, segurança e, sobretudo, tecnologia. É um veículo robusto que traz em seu DNA todos os anos de desenvolvimento e pioneirismo da marca”, disse João Oliveira, diretor geral de operações e inovação da Volvo Car Brasil.

O modelo tem 408 hp de potência.

Um dos destaques está no One Pedal Drive, um recurso que pode ser acionado dentro do veículo e torna a aceleração e frenagem muito mais práticas - segundo a Volvo - por meio de um único pedal. Ou seja, para acelerar, basta pressionar o pedal e, para frear, é só ir aliviando o pé que o carro vai parando de acordo com a força que é exercida. Uma vez utilizando essa funcionalidade, a regeneração de energia se torna ainda mais eficiente, e ainda amplia a autonomia.

Google e Volvo em um inédito sistema de infoentretenimento

O SUV ainda estreia novo sistema de infoentretenimento com o inédito sistema operacional Google Automotive Services, que integra o carro aos mais avançados recursos do Google.

“A Volvo Car Group é a primeira empresa a se unir ao Google na integração de um sistema alimentado pelo Android com aplicativos e serviços do Google incorporados. Isso traz muitas vantagens ao cliente, que terá uma experiência nativa e muito mais prática para o dia a dia, especialmente tratando-se de um modelo elétrico”, destaca André Bassetto, diretor de produto e pós-vendas da Volvo Car Brasil.

Com o Google Assistente, os motoristas podem usar a voz para fazer as coisas, mantendo o foco na estrada. O assistente pode controlar a temperatura, definir um destino, tocar música e podcasts, e enviar mensagens, tudo isso apenas por comando de voz, sem tirar as mãos no volante.

Detalhes

No local onde estariam as grades de entrada de ar ao motor foi incluído um painel com o logo da Volvo Cars.

A gama de versões também recebe uma nova cor, Sage Green, exclusiva para o modelo elétrico.

Por dentro, foi mantido o layout limpo destacando os detalhes. O revestimento dos bancos em microtech procura harmonia perfeita com o carpete, volante e painel, que possui acabamento em Cutting Edge Aluminium.

Outra novidade é o revestimento de chão que foi fabricado integralmente com plástico reciclável.

Na parte externa o destaque fica para a inscrição Recharge, nas colunas traseiras. As rodas de alumínio são de 20 polegadas.

A retirada do motor também proporcionou mais espaço para bagagem. Ganha um porta-malas frontal, além do espaço traseiro de 413 litros, que tem ainda a abertura e fechamento elétrico com a função mãos livres (hands-free).

No interior, soluções de armazenamento para garrafas de água, smartphones, portáteis, comidas e muito mais, bem como um compartimento frontal com o carregamento por indução para celulares.

Para ligar o veículo, a Volvo traz mais uma boa novidade: sem botão de partida, o carro é ligado no momento em que o condutor entra com a chave no bolso, afivela os cintos e seleciona o câmbio na posição D. Para desligar, basta colocar em P e sair do veículo.

Potência e autonomia

O XC40 Recharge Pure Electric é um veículo plug-in elétrico que pode ser carregado em uma tomada convencional ou por meio de Wallbox.

Combinados, a potência dos dois motores elétricos P8 AWD (All Wheel Drive), geram 408 hp de potência e 660 N.m de torque.

Com a adição do powertrain de tração integral totalmente elétrico e a tecnologia da bateria de 78 kWh, o carro promete um alcance de mais de 400km (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) com uma única carga.

O sistema de carregamento rápido entrega a bateria carregada em até 80% de sua capacidade em 40 minutos.

Conforme a fabrucante, a aceleração de 0 a 100km/h é em apenas 4,9 segundos, com limitador de 180km/h.

Tecnologia mais segurança

O Volvo XC40 Pure Electric tem câmera 360 graus que, junto ao Alerta de tráfego cruzado (CTA), com frenagem automática, auxilia e evita colisões em saídas e entradas de vagas de estacionamento.

O modelo conta também com Sistema de alerta de mudança de faixa (LKA) e Sistema de alerta de ponto cego (BLIS).

Outra tecnologia é o City Safety, que reconhece pedestres, ciclistas e animais de grande porte e pode frear e até esterçar o volante para evitar ou minimizar uma colisão.

O veículo vem equipado com o Pilot Assist e Controle de cruzeiro adaptativo (ACC), que conta com sensores e câmeras que monitoram as faixas das vias e um sistema que comanda a aceleração e a frenagem auxiliando no deslocamento do veículo, por exemplo, ao contornar curvas abertas em rodovias, além de controlar a distância do carro adiante.

O pacote de iluminação é completo com faróis FULL LED com autodirecionais (ABL) com função antiofuscante (AHB) e farol de neblina em LED.

O XC40 Pure Electric possui a Care Key, que permite a regulagem do limite de velocidade por meio de uma programação com a chave principal e a Care Key. Assim, ao usá-la no carro, a máxima velocidade estabelecida fica demarcada e o veículo opera conforme programado.

Além disso, o sistema GAS integra o Volvo On Call, um serviço de segurança, proteção e conveniência que oferece assistência 24h, auxílio de emergência. Permite ao condutor, por meio de seu aplicativo no smartphone, verificar o nível da bateria, trancar e abrir as portas, climatizar a cabine à distância, dar partida remota e enviar destinos para o sistema de navegação, por exemplo.

