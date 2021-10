Preço da gasolina chega a R$ 7,10 e litro do álcool bate R$ 6,67 no Ceará

No período de um mês, o preço médio da gasolina no Ceará aumentou R$ 0,61 e o litro do álcool teve acréscimo de R$ 0,13

Em mais uma semana de aumento, a variação no preço dos combustíveis no Ceará mantém a escalada. O preço cobrado pelo litro da gasolina nos postos do Estado chega a R$ 7,10. O etanol hidrato, álcool veicular, chega a ser vendido por R$ 6,67. Os valores foram informados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

O levantamento leva em consideração monitoramento feito entre os dias 17 e 23 de outubro em cerca de 208 postos de combustíveis no Estado. Ao todo, foram consultados os preços praticados em 12 municípios cearenses.

Com a variação de preços entre os pontos de venda e localidade, o preço médio da gasolina comum no Estado ficou em R$ 6,59. O menor preço encontrado foi de R$ 5,95 em Fortaleza. Já o litro do álcool teve preço médio de R$ 5,61 no Estado, variando entre R$ 4,99 e R$ 6,67

No comparativo com os demais estados do Nordeste, o Ceará apresenta o terceiro litro de gasolina mais caro da região. Estado está atrás do Rio Grande do Norte que apresenta preço médio de R$ 6,94 e do Piauí, onde o litro da gasolina comum é vendido em média por R$ 6,90.

O maior preço encontrado na região fica no Piauí, onde a gasolina chega a ser vendida por R$ 7,15. No período de um mês, o preço médio da gasolina no Ceará aumentou R$ 0,61e o litro do álcool teve acréscimo de R$ 0,13.

A pesquisa da ANP destaca ainda uma variação de R$ 0,10 centavos no preço da gasolina no Ceará em uma semana. Antes disso, Estado havia registrado uma variação de preço de 9,09%, aumentando R$ 0,51 entre os dias 10 e 16 de outubro.





