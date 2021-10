Motoristas fazem fila para pagar R$ 5,97 no litro da gasolina em Fortaleza

Estagiário do O POVO Online

Alan Magno Estagiário do O POVO Online

12:58 | Out. 23, 2021

Ao menos 24 24 veículos se amontoavam em três filas para tentar abastecer com o litro abaixo de R$ 6 e congestionavam o trânsito no local

Com o litro da gasolina sendo vendido por até R$ 7,10 no Ceará, motoristas de Fortaleza fazem fila para abastecer em posto de gasolina com preço de R$ 5,97. A realidade destaca ainda mais o peso da disparada dos preços dos combustíveis na renda dos consumidores.

Os preços abaixo do padrão cobrados pelo posto de combustível localizado no cruzamento das avenidas Barão de Studart e Júlio Siqueira atraíram motoristas na manhã deste sábado, 23 de outubro. Conforme registos feitos pelo O POVO, ao menos 24 veículos se amontoavam em três filas para tentar abastecer com o litro abaixo de R$ 6.

Devido a grande procura, o trânsito no entorno do posto de combustível é lento e com registros de congestionamento. O POVO esteve no local e flagrou além de muitos motoristas estressados, buzinas constantes de quem tenta passar pelo local ou busca um lugar na fila para abastecer. O ponto de venda é conhecido por normalmente vender os combustíveis alguns centavos abaixo da média.

O preço de R$ 5,97 ainda que elevado se mantém abaixo da média registrada na Capital. Conforme levantamento da Agência Nacional de Petróleo (ANP), a gasolina é vendida em média por R$ 6,62. Contudo, entidade destaca que o preço nas bombas da Capital cearense pode chegar a R$ 6,97.

Em nível estadual o cenário mais oneroso. Com base no monitoramento de 208 postos de combustíveis entre os dias 17 e 23 de outubro, o litro da gasolina é vendida até por R$ 7,10 no Ceará e o etanol hidratado, o álcool veicular, atinge o patamar máximo de R$ 6,67.

A pesquisa realizada semanalmente expressa a tendência de preços a serem cobrados na semana subsequente a sua realização. Porém, os preços cobrados ao consumidor podem ser ainda mais caros a depender da região e do posto de combustível.

Confira outros registros da fila para abastecer com gasolina a R$ 5,97 em Fortaleza

