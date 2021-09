Programa de financiamento para mulheres empreenderem em Fortaleza está em fase de implementação

Estagiário do O POVO Online

Alan Magno Estagiário do O POVO Online

Iniciativa é uma parceria do Estado e da Prefeitura da Capital e encontra-se em fase de planejamento. Projeto deve ser lançado em breve, conforme governador do Ceará

Em moldes similares ao do programa de microcrédito orientado do Estado, o Ceará Credi, um novo programa de impulsionamento de empreendedores de pequeno e médio porte será implementado em Fortaleza até o fim do ano. Ação terá como foco exclusivo mulheres de baixa renda, dando prioridade para aquelas que atuam como chefes de família que queiram abrir seu próprio negócio na Capital.

Projeto se chamará "Nossas Guerreiras", e havia sido idealizado inicialmente como uma política na campanha do atual prefeito de Fortaleza, José Sarto Nogueira (PDT). Medida havia sido anunciada pelo gestor municipal na abertura dos trabalhos da Câmara de Vereadores ainda em fevereiro e foi incorporada dentro do pacote de ações emergenciais para recuperação econômica de Fortaleza no período pós pandemia.



A meta é beneficiar 20 mil mulheres de baixa renda com empréstimos de até R$ 3 mil a serem pagos em até 30 meses, sem a cobrança de juros. Projeto prevê ainda uma carência de seis meses antes do início da cobrança das parcelas do empréstimo.

"A ideia é garantir financiamento para compra de equipamentos, materiais e insumos, estimulando o empreendedorismo feminino", conforme destaca a Secretaria do Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, responsável pelo gerenciamento da inciativa.

Além do crédito necessário para empreender, as participantes do programa receberão ainda mentorias e convites para oficinas de capacitação em gestão, gerência e demais habilidades necessárias para o crescimento dos negócios a serem criados ou impulsionados.

O lançamento do projeto se estrutura a partir de parceria entre Estado e a prefeitura da Capital e será feito "em breve", conforme declaração do governador do Ceará, Camilo Santana (PT), em transmissão ao vivo pelas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 3 de setembro.

Um dos focos do novo programa será movimentar a microeconomia dos bairros periféricos de Fortaleza. No começo do ano, o montante a ser investido pelos cofres da Capital era estimado em R$ 50 milhões. O saldo final do investimento, porém, deverá ser confirmado na divulgação oficial do programa.

Sobre o assunto Ceará Credi disponibiliza cursos de capacitação para interessados em empréstimo

Ceará Credi soma 30 mil empreendedores inscritos para empréstimos de até R$ 5 mil

Banco do Nordeste libera R$ 302 milhões em crédito para micro e pequenas empresas pelo Pronampe

Procurado pelo O POVO, o governo do Estado destacou que o projeto encontra-se em fase final de estruturação, mas ainda sem uma data definida para lançamento ou cadastro das interessadas. Detalhes sobre os critérios de participação ainda não foram totalmente definidos e serão divulgados a partir da divulgação oficial do programa.

Prometido incialmente para ser lançado ainda no primeiro trimestre deste ano, a operação do projeto está sendo acelerada pela parceria com o Estado e destaca que a fase de implementação será concluída "ainda neste semestre".

Tags