Pague Menos vai emitir R$ 450 milhões em debêntures

Ao todo serão emitidos 450 mil debêntures, com valor unitário de R$ 1 mil cada, em duas séries com vencimentos em cinco e sete anos

O Conselho de Administração da Pague Menos S.A. anunciou nesta quarta-feira, 13, a aprovação da sexta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, que resultarão na captação de R$ 450 milhões. Ao todo serão emitidos 450 mil títulos, com valor unitário de R$ 1 mil cada, em duas séries.

De acordo com comunicado ao mercado, a primeira série de debêntures terá prazo de vencimento de cinco anos e fará jus a uma remuneração equivalente à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos DI (Depósitos Interfinanceiros) de um dia, “over extragrupo”, acrescida exponencialmente de um spread (sobretaxa) a ser fixado após o procedimento de coleta de intenções de investimento, limitada a 1,75% ao ano base 252 dias úteis.

Já a segunda será de sete anos, contados da data de emissão, prevista para o dia 5 de novembro de 2021, terá sobretaxa de até 2,20% ao ano, base 252 dias úteis.

A companhia informou aos investidores que os recursos obtidos por meio da Emissão serão destinados para o reperfilamento dos passivos financeiros da empresa e investimentos na base de lojas dentro da gestão ordinária dos negócios.

"Neste sentido, estimamos que boa parte dos recursos seja empregada na amortização do endividamento com cronograma de vencimento em 2022, sendo recursos líquidos remanescentes utilizados para investimentos na base de lojas dentro da gestão ordinária dos negócios, resultando no fortalecimento da posição de caixa da Companhia, permitindo o alongamento do perfil da dívida e reduzindo o custo médio de captação, para evitar eventual volatilidade dos mercados no curto prazo".

