Brisanet assume liderança em internet fixa entre operadoras de pequeno porte no País

Meses depois de ultrapassar a TIM em conexões banda larga fixa, a Brisanet assumiu a liderança entre as prestadoras de pequeno porte (PPPs) ao superar a Algar Telecom em junho, segundo apontou relatório da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que analisa o desempenho deste tipo de empresa no País.

“A Algar foi a PPP líder em acessos e em participação de mercado até junho de 2021, mês em que a Brisanet assumiu a liderança. A Brisanet atualmente responde por 736,6 mil acessos e a Algar por 727,0 mil (ambas com aproximadamente 1,9% do total de acessos)”, observa o relatório da Anatel.

Entre as operadoras que mais tiveram o crescimento atestado, a Anatel destaca a Brisanet. A telecom com sede no Ceará é a responsável pelo maior número de conexões no Estado (294.397 acessos) - seguida por Mob Telecom (142.424) e Multiplay (80.576). Os dados apresentados são de junho.

Além do Ceará, a empresa ainda lidera o mercado em Alagoas (26.862 conexões), Paraíba (196.172) e Rio Grande do Norte (172.144), sendo segunda colocada em Pernambuco (47.005).

“Estamos presentes em localidades que vão desde regiões com menos de 20 mil habitantes a grandes centros urbanos. Em todas buscamos entregar excelência nos nossos serviços e assim democratizar as possibilidades de acessos e conexões para toda a população”, afirma José Roberto Nogueira, CEO da Brisanet, em nota.

Com desempenho reconhecido na banda larga fixa, a empresa, agora, diz estar se preparando para o 5G. A nova geração de telefonia móvel do País tem leilão marcado para 4 de novembro e um bloco regional que está mira da Brisanet.

