Brisanet aposta em novas tecnologias para chegada do 5G

A operadora cearense está investindo em uma nova geração de transponders de 800 Gb/s para iluminar as rotas entre Fortaleza, no Ceará, e demais cidades-chaves da região

Com a chegada do 5G no Brasil prevista para 2022, a operadora cearense Brisanet anunciou nesta quarta-feira, 13, que está investindo no aumento da capacidade de transmissão de suas redes DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) na região Nordeste. Para isso, está apostando na nova geração de transponders de 800 Gb/s para iluminar as rotas entre Fortaleza, no Ceará, e demais cidades-chaves da região.

LEIA MAIS| De olho no 5G, Brisanet deve cobrir todo Nordeste com fibra ótica em 3 anos

“Dessa forma, será possível aproveitar essa infraestrutura na oferta do serviço de internet fixa, enquanto o ecossistema 5G ganha maturidade”, afirma Roberto Nogueira, CEO da Brisanet. “Além disso, uma boa infraestrutura de rede é essencial não só para continuar oferecendo uma melhor qualidade de serviços à população como também para ajudar a impulsionar o desenvolvimento econômico e tecnológico da região, principalmente no interior dos estados”, completa.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nogueira destaca ainda que, com o crescimento orgânico de cerca de 20 mil clientes/mês, a Brisanet - hoje a quarta maior operadora de acesso à internet do país, segundo dados da Anatel - alcançou a marca de 772 mil assinantes no mês de agosto deste ano.

Sobre o assunto EllaLink vai monetizar R$ 1 bi no Ceará para expandir ao Rio de Janeiro e Guiana Francesa

Conselheiro da Anatel diz acreditar que leilão do 5G terá bastante disputa

5G vai abrir espaço para as pequenas teles do País

A Padtec é quem está fornecendo os equipamentos. Para iluminar os novos trechos, além de transponders de 800 Gb/s, estão sendo usados amplificadores ópticos e sistemas de proteção de rota. No total, são mais de 13 mil quilômetros de redes ópticas iluminadas.

O uso dessa nova geração de transponders permitiu alcançar taxas de transmissão de 400, 300 e 200 Gb/s (por canal óptico) em distâncias de 300, 450 e mil quilômetros, respectivamente.

“Um dos diferenciais técnicos dessa geração de transponders está na funcionalidade chamada Fine Tuning, responsável por fazer ajustes finos no modo de operação do produto com o objetivo de maximizar a eficiência do uso dos recursos existentes na rede de transmissão, otimizando o investimento já realizado em amplificadores e cabos ópticos, por exemplo”, destaca Roberto Nakamura, diretor de Tecnologia da Padtec.

Tags