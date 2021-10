Empresa cearense Blockchain One é selecionada para programa de aceleração global sustentável

17:18 | Out. 15, 2021

Única empresa brasileira selecionada para participar do programa desenvolveu projeto que beneficiará famílias sem acesso à água potável e saneamento básico

A empresa cearense Blockchain One, especializada no desenvolvimento de soluções descentralizadas a partir da tecnologia blockchain, é a selecionada para participar do Celo Camp Startup Pathway, programa de aceleração e mentoria virtual que orienta startups de tecnologia descentralizada na construção de negócios escaláveis e sustentáveis na Celo.

O projeto “dWater Credit”, uma iniciativa da Blockchain One, em parceria com a SDW for All, startup especializada em projetos de impacto socioambiental, procura utilizar a tecnologia blockchain para ofertar ao mercado e à sociedade uma alternativa solidária que beneficiará famílias sem acesso à água potável e saneamento básico.

De acordo com o CEO da Blockchain One, Dan Stefanes, através de protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) que envolvem o uso de criptomoedas estáveis e voláteis, o projeto irá ofertar crédito para a aquisição e instalação de tecnologias sociais capazes de resolver o problema da falta de água potável em comunidades carentes.

“O programa Celo Camp é uma grande oportunidade para a Blockchain One se apropriar dos recursos e capacidades da tecnologia de código aberto da Celo, uma rede Blockchain pensada para sustentabilidade e prosperidade. Esperamos oferecer aplicações descentralizadas para organizações que buscam evoluir projetos de impacto social e Environmental, Social and Corporate Governance (ESG). Temos uma equipe multidisciplinar que desenvolve aplicações para redes Blockchain da Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Klaytn e Hyperledger, e agora, com essa oportunidade, estaremos conectados à Celo”, diz Stefanes, a partir de nota.

O projeto prevê, a longo prazo, a criação de uma organização de governança descentralizada (DAO), que garanta a participação colaborativa de todos os detentores do criptoativo dWater na tomada de decisões e seja responsável pela evolução do projeto.

Celo Camp Startup Pathway

A iniciativa foi selecionada para o programa Celo Camp Startup Pathway 2021, criado e administrado pela Upright em colaboração com a Fundação Celo.

A Celo Network é uma rede pública e de código aberto baseada na tecnologia blockchain que se propõe a fornecer infraestrutura e ferramentas capazes de desenvolver soluções de finanças descentralizadas que sejam acessíveis a qualquer um que tenha um smartphone.

A rede é mantida e desenvolvida pela Fundação Celo, uma organização sem fins lucrativos com sede nos Estados Unidos. Orientada pelos princípios da comunidade Celo, a Fundação contribui para a educação, pesquisa técnica, saúde ambiental, envolvimento da comunidade e alcance do ecossistema - atividades que apoiam e incentivam um sistema financeiro inclusivo que cria as condições de prosperidade para todos.

O que é a tecnologia blockchain?

Tecnologia que permite o rastreamento ao enviar e receber informações pela internet. São dados de códigos gerados online com informações conectadas, como blocos de dados que formam uma corrente, daí o nome. O blockchain permite o funcionamento e a transação das criptomoedas, ou moedas digitais. Surgiu em 2008 e é definida como uma rede que marca o tempo das transações, formando um registro imutável, sem refazer todo o trabalho. A tecnologia blockchain surgiu para que o bitcoin existisse, mas as possibilidades de uso vão além das criptomoedas.



