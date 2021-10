Embarque do Aeroporto de Fortaleza passa a contar com loja San Paolo

15:49 | Out. 15, 2021

O aeroporto de Fortaleza inaugurou ontem, quinta-feira (14), uma loja da San Paolo na sala de embarque, funcionando todos os dias, das 10h às 22h. O novo estabelecimento oferece cerca de 30 sabores de gelato, sorvete feito no estilo italiano, com opções veganas, sem glúten, sem lactose e diet, entre outros serviços.

“Acreditamos que a inauguração no Aeroporto de Fortaleza trará uma grande comodidade ao nosso cliente que vem de outros estados ou países, além de oferecer uma experiência incrível para aqueles que ainda não conhecem a marca e o nosso gelato”, afirma, em nota, Renan Aguiar, sócio-proprietário da San Paolo.

Criada em 2012 na capital cearense, a San Paolo possui cerca de 50 lojas no Brasil e busca produzir um gelato italiano com identidade brasileira e sabores que são amados pelos brasileiros. Os gelatos são feitos à mão, diariamente, com ingredientes frescos, sem conservantes e personalizados. O cliente pode escolher os sabores e os mixes para que sejam misturados na hora, na pedra fria.



