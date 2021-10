Emprego federal é a preferência de universitários de 4 entre 7 áreas no NE

18:07 | Out. 12, 2021

Levantamento traz ranking de empresas e instituições mais cobiçadas para se trabalhar por estudantes do ensino superior na região

Se você está fazendo o Ensino Superior e já conversou com colegas de curso sobre em que empresas e instituições eles gostariam de trabalho é muito provável que já tenha ouvido alguém comentar a intenção de fazer um concurso para ingressar em algum órgão ligado ao Governo Federal (incluindo empresas de capital misto, como a Petrobras).

De acordo com levantamento da empresa internacional de consultoria Universum Global, essa é a preferência de estudantes universitários de quatro entre sete grandes áreas de conhecimento pesquisadas: Ciências Humanas, Ciências Naturais, Direito e Engenharia. A região de abrangência do estudo foi a Nordeste.

O Governo Federal também aparece como a segunda opção para estudantes nordestinos das áreas de Administração e Saúde e como a oitava para quem faz algum curso de nível superior na área de Tecnologia da Informação (TI). Nessas três áreas, as lideranças entre as empresas/instituições preferidas pertencem, respectivamente, à Ambev, ao Hospital Albert Einstein e ao Google.

Intitulada "Empregadores Mais Atrativos do Brasil", a pesquisa é realizada anualmente. No recorte feito para o Nordeste, foram entrevistados 3 mil estudantes, dos nove estados da Região. Os cinco principais pontos levados em consideração para a análise foram: “boa referência para construir carreira”; “treinamento e desenvolvimento profissional”; “altos ganhos futuros”; “estabilidade no emprego”; além de “inovação”.



Confira o ranking completo

Administração

1. Ambev

2. Governo Federal

3. Google

4. Nubank

5. Banco do Brasil

6. Netflix

7. Banco Bradesco

8. Amazon

9. Itaú Unibanco

10. Magazine Luiza

Ciências Naturais

1. Governo Federal

2. Petrobras

3. Ambev

4. Google

5. Natura

6. Banco do Brasil

7. Johnson & Johnson

8. Vale

9. Netflix

10. Hospital Albert Einstein

Direito

1. Governo Federal

2. Google

3. Banco do Brasil

4. Amazon

5. Netflix

6. Apple

7. Nubank

8. Globo

9. Petrobras

10. Bradesco

Engenharia

1. Petrobras

2. Governo Federal

3. Ambev

4. Google

5. MRV Engenharia

6. Microsoft

7. Apple

8. Vale

9. Amazon

10. Nestlé

Humanas/Artes Liberais/Educação

1. Governo Federal

2. Google

3. Netflix

4. Amazon

5. Banco do Brasil

6. Globo

7. Apple

8. Nubank

9. Petrobras

10. Ambev

Saúde/Medicina

1. Hospital Albert Einstein

2. Governo Federal

3. Johnson & Johnson

4. Google

5. Nestlé

6. Netflix

7. Bayer

8. Petrobras

9. Ambev

10. Banco do Brasil

Tecnologia da Informação

1. Google

2. Microsoft

3. Amazon

4. Apple

5. Netflix

6. Facebook

7. Nubank

8. Governo Federal

9. IBM

10. Banco do Brasil



