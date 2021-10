Senai Ceará disponibiliza 3 mil vagas para cursos gratuitos; inscrições abertas

Na modalidade Educação a Distância (EaD), o Senai Ceará está ofertando mais de 3 mil vagas em cursos gratuitos. Os cursos terão início em 18/10. Os alunos terão acesso às aulas em tempo integral e podem assim fazer um cronograma de estudos mais adequado ao seu tempo.

Para participar, é necessário ter Ensino Fundamental completo a partir do 5º ano; ter mais de 14 anos; ter acesso a equipamento para realização do curso, como computador, notebook, smartphone, tablet ou similar; e efetuar auto declaração de baixa renda.



As vagas disponíveis são para: assistente administrativo, assistente de Operações Logísticas, assistente de Recursos Humanos, assistente de Controle da Qualidade, controlador e programador de Produção, almoxarife, montador de equipamentos eletrônicos, operador de computador e desenhista de produtos gráficos web.



Mesmo diante de um cenário de desemprego e perda de postos de trabalho em todas as regiões do País, sete em cada dez ex-alunos de cursos técnicos do Senai estão empregados segundo a instituição.

As áreas Automotiva, de Refrigeração e Climatização, Mineração, Energia, Automação e Mecatrônica e Metalmecânica tiveram maior empregabilidade.



Os dados constam na Pesquisa de Acompanhamento de Egressos 2019/2021. O questionário foi aplicado entre 1º de abril de 2020 e 30 de março de 2021 com 49.520 ex-alunos – 64,8% têm entre 14 e 24 anos.

Também foram ouvidas 2.371 empresas contratantes: 91,8% afirmam dar preferência aos formandos do Senai no momento da contratação. O nível de satisfação se estende aos estudantes: 97,7% dos egressos de cursos técnicos.





