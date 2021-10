Sua Nota Tem Valor permite cadastrar cupom fiscal até seis horas depois da emissão

A novidade permite capturar, no máximo, 30 documentos fiscais por mês, sendo até três por dia. A funcionalidade já está disponível no aplicativo Sua Nota Tem Valor

Os participantes do Sua Nota Tem Valor, iniciativa do Governo do Estado, desenvolvida pela Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), que busca conscientizar a população sobre a importância de pedir a nota fiscal e garantir o recolhimento dos tributos, podem, agora, cadastrar o seu cupom fiscal até seis horas depois da emissão.

A nova opção permite capturar, no máximo, 30 documentos fiscais por mês, sendo até três por dia. A funcionalidade já está disponível no aplicativo Sua Nota Tem Valor.

Jonilma Maia, gerente do Sua Nota Tem Valor, explica que a funcionalidade, para efeito de pontuação no programa, permite até três capturas por dia, limitando a dois cupons fiscais do mesmo estabelecimento emitente. “Ao atingir o limite de 30 capturas por mês, o participante só pontuará no Sua Nota Tem Valor com o documento fiscal emitido com o CPF no momento da compra”, reforça.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará está entre os estados com inclusão do programa Digitaliza Brasil

Fortaleza tem três revendas autuadas em fiscalização de combustíveis da ANP

Senai Ceará disponibiliza 3 mil vagas para cursos gratuitos; inscrições abertas

“Esclarecemos que é preciso criar o hábito de solicitar o CPF na Nota Fiscal sempre. A intenção do programa disponibilizando essa ferramenta não é fazer disso uma regra e sim uma exceção, possibilitando ao participante pontuar quando houver um esquecimento ou dificuldade técnica do estabelecimento de fazer essa inclusão”, observa.

Prêmios

Mensalmente, o Sua Nota Tem Valor sorteia R$ 25 mil entre todos os participantes que exigem a nota fiscal com o CPF. Também são sorteados 15 prêmios de R$ 5 mil, divididos em três áreas do Ceará, premiando o ganhador sorteado e a instituição por ele adotada. O programa rateia, ainda, R$ 300 mil entre as instituições sem fins lucrativos, que atingiram o Índice de Engajamento Social (IES), de 14 regiões cearenses.

Além de participar dos sorteios, ao solicitar a nota fiscal com o CPF, o cidadão cadastrado no programa acumula pontos para desconto de até 5% no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2022, podendo chegar a 10% para quem paga parcela única. O benefício é assegurado para um único veículo cadastrado no CPF do participante do programa. No caso do participante possuir mais de um veículo, o desconto será aplicado naquele cuja a base de cálculo seja a de maior valor de venda.

Serviço

Para capturar o cupom fiscal emitido sem o CPF, basta acessar o App do programa e clicar no ícone de leitura de QR Code. Também é possível digitar a chave de acesso impressa no documento fiscal.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags