Ceará está entre os estados com inclusão do programa Digitaliza Brasil

As 44 prefeituras municipais do Ceará que confirmaram adesão ao programa poderão obter infraestrutura compartilhada para transmissão da TV digital

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, assinou, na quarta-feira, 6, novos termos de adesão que confirmam a participação de cidades no programa Digitaliza Brasil, que busca expandir o sinal digital de televisão para todo o território nacional. A população de 183 cidades do Ceará, Paraíba, Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte poderão ter o sinal de televisão digital em suas casas.

Outros cinco documentos foram assinados ainda durante solenidade realizada em Pau dos Ferros (RN), no final de setembro. A previsão é de que sejam entregues, entre novembro e dezembro, as estações compartilhadas para transmissão digital.

As prefeituras municipais que confirmaram a adesão ao programa foram convocadas nas fases 1.1 e 1.2 do Digitaliza Brasil. Das cidades, 44 são do Ceará, 43 do Maranhão, 53 da Paraíba, 16 do Piauí e 27 do Rio Grande do Norte.

Novas estações

Após a assinatura dos termos de adesão pelo Ministério das Comunicações, os documentos são enviados à Seja Digital, entidade responsável por operacionalizar a digitalização do sinal de TV e instalar nos municípios as novas estações. Finalizada essa etapa, a infraestrutura será inaugurada e estará pronta para realizar a transmissão da programação digital. As estações têm capacidade para até oito canais.

Nas casas, a população com televisores compatíveis ou com kits conversores poderão desfrutar, sem qualquer custo extra, dos benefícios da TV digital: diversidade na programação e melhor qualidade de som e imagem, sem ruídos e interferências.

Por meio do Digitaliza Brasil, também serão entregues os kits conversores às famílias com baixa renda que atenderem aos requisitos definidos pelo grupo gestor da digitalização (GIRED).

Clique aqui para ver a lista completa dos municípios que assinaram termos de adesão.



