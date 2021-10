Kora Saúde adquire Grupo Oto, no Ceará, por R$ 248 milhões

A companhia já havia adquirido também o grupo São Matheus e Gastroclínica no Ceará. Com a fusão, a Kora Saúde passa a ter 449 leitos no Estado

O grupo capixaba Kora Saúde Participações S.A anunciou nesta segunda-feira, 11, a aquisição de 80% do grupo Oto em todas as suas atividades no Ceará. A transação é estimada em R$248 milhões. Esta é a terceira aquisição da Kora no Estado em um intervalo de três meses.

Antes, já havia adquirido o Hospital São Mateus (150 leitos) e o Hospital Gastroclínica (105 leitos) no Ceará, além de unidades avançadas de pronto atendimento, unidades de análises clínicas e de imagem. Com a aquisição do Oto, a Kora Saúde passa a dispor de 449 leitos no Ceará.

Fundado em 1991, o grupo Oto é um dos maiores e mais tradicionais grupos hospitalares do Ceará, presente nos municípios de Fortaleza, Caucaia e Messejana. Somente o Hospital Otoclinica Matriz conta com 194 leitos, sendo 44 leitos de UTI, 11 salas de cirurgia, hemodinâmica e parque completo de diagnósticos. O grupo Oto detém ainda um centro avançado com pronto atendimento, consultórios e hospital dia na região sul da cidade, seis unidades de análises clínicas e quatro unidades de imagem

A compra foi viabilizada por meio da Camburi Participações, subsidiária integral da Kora Saúde. De acordo com comunicado a investidores, serão pagos R$140 milhões à vista, na data de fechamento, mais R$79 milhões a prazo ao longo dos próximos seis anos.

No acordo, está previsto o pagamento ainda de outros R$29 milhões por meio de troca de ações das participações da companhia nos Hospitais Gastroclinica e Hospital São Mateus que serão incorporados ao Grupo Oto.

"A fusão dos dois grupos, que nasce como maior grupo Hospitalar do Ceará, permitirá um maior alcance nos atendimentos aos pacientes e um maior investimento em infraestrutura e tecnologias em nossos hospitais, clínicas de imagens e laboratórios de análises clinicas", informou o CEO Grupo Oto, Victor Moreira.

Em fato relevante, a Kora Saúde informou ainda que o fechamento da operação está sujeito ao cumprimento de certas condições precedentes usuais para operações da mesma natureza. Já o preço de aquisição, por sua vez, está sujeito a ajuste com base na variação do endividamento líquido e capital de giro do grupo Oto a serem verificados na data de fechamento da transação.

"A Companhia inaugurou sua presença no Estado do Ceará tornando-se líder de mercado e contando com uma operação que já nasce robusta e pautada pela excelência médica, com hospitais referências em diversas especialidades".

A Kora Saúde informou que segue investindo na expansão de seus negócios e na diversificação de geografias, "reforçando seu compromisso de praticar medicina de excelência a um valor justo em todas as localidades onde está presente".

