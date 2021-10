Canadense Jangada Mines investirá R$ 54 milhões na exploração mineral em Tauá, Ceará

Foco será extração de minério de ferro, vanádio e titânio, conforme antecipou o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará, Maia Jr.

O Ceará poderá se tornar centro de referência em mineração no Nordeste em um futuro próximo, conforme definiu o titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará (Sedet), Maia Jr. Ele destaca ainda que a empresa de mineração canadense Jangada Mines fará aporte inicial de R$ 54 milhões no Estado para exploração mineral.

A empresa, conforme Maia Jr, já obteve o licenciamento ambiental necessário e está em articulação constante com o governo do Estado para assinatura do memorando de entendimento que permitirá o início da atuação da multinacional no Ceará.

Entre os componentes buscados pela empresa estão o minério de ferro, o Vanádio, metal de transição utilizado na indústria carboquímica, e o titânio. A empresa se instalará no município de Tauá, a cerca de 320 km de Fortaleza. A expectativa e de que sejam gerados 130 empregos de forma direta.

A planta de exploração prevê capacidade anual de geração de 300 mil toneladas de minério primeira fase de produção. O potencial de exploração é bem maior, e a Jangada Mines pretende atingir 1 milhão de toneladas de mineiro por ano após a consolidação dos poços de exploração mineral.

Conforme revelou Maia, a data para assinatura do memorando com o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), será divulgada "em breve". O secretário destaca ainda que o potencial de mineração do Estado será investigado detalhadamente por uma pesquisa nacional da Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM).

O estudo foi encomendada pelo Ministério de Minas e Energia do Brasil e terá como foco a descoberta de novos potenciais de negócios relacionados a exploração mineral e produção de energia no País. "Uma coisa muito importante para nós. Estamos celebrando acordo de cooperação com a CPRM para desbravar o potencial mineral do Ceará. É uma honra porque o Estado foi escolhido entre outros três estados, o que fortalece nosso potencial de desenvolvimento", complementa Maia.

A vinda da empresa canadense reforça a exploração mineral e o potencial de conexão com os demais hubs de desenvolvimento presente no Ceará, em especial o industrial e o químico. Além disso, a capilaridade logística de transporte rodoviário e também de exportação pelo porto do Pecém tem atraído outras empresas interessadas na exploração de minérios no Estado.

Um exemplo é o projeto de exploração de urânio na jazida no munícipio de Santa Quitéria. O plano de exploração está em fase final de licenciamento, conforme a Sedet. O aporte inicial é de US$ 400 milhões (dólares), com geração de 2.500 empregos diretos. Plano prevê ainda a construção de uma fábrica de fertilizantes associada à exploração mineral na região.

