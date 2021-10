Beach Park anunciará nova atração durante primeiro grande evento desde o início da pandemia

17:22 | Out. 05, 2021

Novo toboágua está sendo desenvolvido em parceria com o DJ e produtor musical Alok e será apresentado simultaneamente à realização da 48ª edição da Abav Expo

O Beach Park apresentará uma nova atração de seu complexo aquático a partir desta quarta-feira, 6, no stand que o grupo terá na Abav Expo & Collab, primeiro grande evento a ser realizado em Fortaleza desde a eclosão da pandemia de Covid-19.

O novo toboágua, que tem previsão de lançamento ainda para 2021, está sendo desenvolvido em parceria com o DJ Alok. O CEO do Beach Park, Murilo Pascoal, destacou que "a música sempre fez parte da nossa história e agora estará ainda mais presente em novos momentos de diversão. O novo projeto é pensado para proporcionar uma experiência única aos visitantes".

O próprio stand do Beach Park na Abav Expo & Collab será inspirado no novo brinquedo e trará detalhes do toboágua que traz conceitos inéditos para esse tipo de equipamento na América Latina.

A Abav Expo, organizada pela Associação Brasileira de Agências de Viagens, ocorre entre os dias 6 e 8 de outubro, no Centro de Eventos do Ceará, e marca a retomada dos grandes eventos no Estado.

