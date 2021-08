Beach Park tem promoção de ingresso para residentes de Fortaleza e do Ceará

O Beach Park está participando, de 2 a 12 de setembro, da Semana do Brasil. Nesse período, os moradores no Ceará poderão comprar ingressos para o parque aquático por R$ 159, parcelado em até 10 vezes.

As compras deverão ser realizadas antecipadamente no site ou pela Central de Vendas (85) 4012 3030 - e os ingressos poderão ser utilizados até o dia 17 de dezembro de2021.

O cliente que adquirir o produto deverá apresentar, na entrada do parque, um comprovante de residência atualizado ou documento de identidade com foto expedido no Ceará.

“Na Semana do Brasil, o Beach Park está oferecendo condição especial e exclusiva no preço do ingresso individual para os que moram no Ceará, como forma de valorizar e incentivar o público local em períodos como setembro, outubro e novembro, com feriados previstos. No Ceará, em especial, pensamos a promoção neste período para que as famílias pudessem aproveitar a semana de 6 a 10 de setembro sem aulas nas escolas particulares”, explica Felipe Lima, diretor comercial do Beach Park.

Hotelaria - Os resorts Beach Park também estão participando da Semana do Brasil. Quem efetivar a compra de hospedagens de 2 a 12 de setembro, nos resorts da rede, poderá obter diárias (incluídas café da manhã) com até 20% de desconto no Wellness Beach Park Resort e 15% de desconto nos demais resorts da rede (Suítes, Acqua e Oceani Beach Park Hotel).

Para obter o desconto, a hospedagem deverá acontecer em períodos selecionados até janeiro de 2022. As compras também deverão ser realizadas no site.

Para o público geral, a rede de hotéis Beach Park também estará com descontos de até 20% para diárias em períodos selecionados até janeiro de 2022.

Localizados na praia do Porto das Dunas, em Aquiraz (CE), os resorts Beach Park também oferecem remarcação gratuita e pacotes específicos para os interessados aproveitarem os feriados em setembro, outubro e novembro deste ano.



