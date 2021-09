Iguatemi traz espetáculo com dinossauros e mira 5 mil pessoas a mais no shopping

Com a reabertura das atividades econômicas a caminho da total operação dos negócios, o Shopping Iguatemi Fortaleza já montou a programação com atrações até novembro. O mês seguinte ao do Dia da Criança vai contar com dinossauros no estacionamento do centro de compras e a expectativa de trazer 5 mil pessoas a mais às lojas.

A estimativa é montada a partir da chegada do Jurassic Safari Experience, que fica no Iguatemi entre os dias 4 e 7 de novembro. "O show conta a história de um grupo de cientistas que recriou dinossauros de diversos períodos a partir do DNA de fósseis. Dinossauros que agora vivem, ali, dentro de um ambiente mágico", descreve o texto de divulgação.

Em fantasias operadas por técnicas de manipulação e animatronic estarão representados dezenas dos animais pré-históricos, "que irão correr pelo espaço em performances e movimentos impressionantes ao redor dos carros".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Novo decreto: Restaurantes funcionam até 1 hora no Ceará com até 8 pessoas por mesa a partir de segunda, 20

Novo decreto no Ceará: eventos com até 400 pessoas em ambiente aberto são liberados a partir de segunda, 20

Outlet Fortaleza faz edição com até 80% de descontos e sorteios de até R$ 300 em compras

Jurassic Safari Experience se passa em um parque imaginário construído por cientistas que conseguiram recriar dinossauros de diversos períodos, como triássico, jurássico e cretáceo. Ao entrarem, os visitantes seguem em seus carros com acesso à contação da história no som do veículo.

Ao chegarem à arena, o personagem Mike será o guia neste mundo em que enormes répteis voltam à vida e interagem com a plateia. Ele será o responsável por explicar sobre o surgimento do Jurassic Safari Experience e como esses animais magníficos foram parar ali, além de dar detalhes científicos de cada um deles.

Ciência e educação

O conteúdo do Jurassic Safari Experience tem supervisão do paleontólogo Bruno Gonçalves Augusta, que integra o Laboratório de Paleontologia – Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP).

A ideia é aliar o entretenimento que já reuniu 800 mil espectadores à educação, levando conteúdo sobre os animais pré-históricos aos visitantes.

Serviço

Onde?

Shopping Iguatemi Fortaleza

Quando?

Entre 4 e 7 de setembro

Quanto?

Entre R$ 120 e R$ 210 por veículo

(O limite é de 4 pessoas no carro, independente da idade, e, no total, são 100 veículos por sessão)

Onde comprar?

www.jurassicsafari.com.br

Tags