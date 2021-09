Sine Municipal está ofertando 1.044 vagas de emprego em Fortaleza

Para evitar aglomerações, é necessário que o trabalhador agende seu atendimento no Canal do Desenvolvimento Econômico

O Sistema Nacional do Emprego (Sine) está disponibilizando 1.044 vagas de trabalho na Capital cearense, incluindo Pessoas com Deficiência (PcD). As oportunidades de emprego estão sujeitas a alterações, podendo ser preenchidas a qualquer momento.

Oportunidades

Estão abertas vagas para:

Vendedor (550);



Motorista de caminhão (106);



Auxiliar de linha de produção (24);



Operador de caixa (22);



Costureira em geral (20);



Técnico instrumentista (15);



Operador de vendas (12);



Fiscal de loja (12);



Motofretista (10);



Estoquista (10);



Cozinheiro de restaurante (10);



Atendente de telemarketing (9);



Auxiliar de limpeza (8);



Ajudante de serralheiro (5);



Supervisor de manutenção (5);



Açougueiro (3);



Entre outras ocupações.

Atendimento presencial

A Prefeitura de Fortaleza retomou o atendimento presencial em todas as unidades do Sine Municipal, localizadas nos bairros Parquelândia, Otávio Bonfim, Siqueira e Messejana. O atendimento presencial estava suspenso devido a pandemia causada pelo novo coronavírus. Estão sendo disponibilizados os serviços de busca de vagas de emprego e habilitação para o seguro-desemprego. Para evitar aglomerações, é necessário que o trabalhador agende seu atendimento acessando o Canal do Desenvolvimento Econômico.

Atendimento remoto

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SDE) continua disponibilizando atendimento remoto pelo e-mail [email protected], pelo telefone (85) 3105-3712 e pelo WhatsApp (85) 9 8513-4385 (não recebe ligações). Por meio dos canais de atendimento é possível ter acesso a todas as informações necessárias sobre os benefícios ofertados pelo Sine Municipal, consultoria para elaboração de currículo, assim como prazos, documentações e formas de acesso aos serviços online.

O trabalhador poderá conversar diretamente com um atendente, enviar documentação e realizar o cadastro do seguro-desemprego no sistema. Já o empregador pode contatar o Sine Municipal de Fortaleza por meio do WhatsApp (85) 9 8970-3532 (não recebe ligações) para ofertar vagas de trabalho.

Aplicativo Sine Fácil

Para quem deseja consultar ou se cadastrar nas vagas de trabalho sem sair de casa, o Sistema Nacional do Emprego, gerido pelo Ministério da Economia, disponibiliza o aplicativo Sine Fácil (disponível para Android e iOS). No App, o trabalhador encontra informações sobre benefícios, exigências, valor do salário, localidade e tipo de contratação.

Agende seu atendimento acessando o Canal do Desenvolvimento Econômico (https://desenvolvimentoeconomico.fortaleza.ce.gov.br/)

Serviço

Sine Municipal de Fortaleza

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h

E-mail: [email protected]

Telefones: (85) 3105-3712 / WhatsApp (85) 9 8513-4385 (não recebe ligações)



