Com capacidade para 28 empresas, polo químico de Guaiúba tem toda a área industrial reservada

A região, com capacidade para instalação de até 28 empresas, encontra-se com a planta industrial inteiramente reservada e com quatro em construção

Um dos clusters de investimento no Ceará, o polo químico de Guaiúba completou a reserva de investimentos a serem aplicados na área. Com investimento estimado no patamar de R$ 100 milhões e capacidade para receber até 28 empresas, o campo industrial está complemente reservado conforme revela a Secretaria do Desenvolvimento e do Trabalho do Ceará (Sedet).

A maior parte das empresas encontra-se ainda em fase de licitação e formalização dos investimentos, contudo, quatro já assinaram memorando de operações com o governo estadual e estão em fase de construção das respectivas unidades no polo. As informações foram reveladas pela secretária executiva da Indústria do Ceará, Roseane Medeiros.

O projeto é liderado pelo Sindicato das Indústrias Químicas do Estado do Ceará (Sindquímica-CE), com apoio e parceira da Federação das Indústrias do Estado (Fiec), Governo do Estado com a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e Prefeitura Municipal de Guaiúba. A cidade onde fica instalado o polo integra a Grande Fortaleza e associa-se à microrregião da Serra de Guaramiranga.

"Esso polo ele foi muito bem pensado, foi estruturado inteiramente já com as empresas, desde a fase de sua concepção. As expectativas para os investimentos na área são excelentes e os resultados devem vir rapidamente", conforme avalia Roseane.

Inicialmente idealizado como setor industrial farmoquímico, diante da articulação da Secretaria da Saúde do Ceará para consolidação do hub de saúde no Eusébio, o projeto voltou-se inteiramente para produção de químicos. Apesar de mudança, entidade mantém relação direta com a cadeia industrial da saúde no Estado.

"Foi melhor, até porque evita os riscos de contaminação dos fármacos pelos produtos químicos, e o pessoas do Sindquímica está muito animado e otimista com o desenvolvimento da região", complementa Roseane.

Setor químico no Ceará

No Ceará, o setor químico, representado pelo Sindquímica-CE, tem faturamento anual de cerca de R$ 1,5 bilhão e ocupa a sexta colocação no ranking industrial do Estado, com 6,3% de participação na indústria cearense. O setor emprega 13.113 pessoas em todo o Ceará.

As exportações anuais ficam em torno de US$ 56,4 milhões, o que corresponde a 2,5% das exportações cearenses. Hoje, existem cerca de 1.010 indústrias compondo o setor químico no Estado, nos segmentos de cosméticos, colchões, destilação e derivados de petróleo, farmacêuticos, plásticos, saneantes e tintas.

